Antibiootikumid sõnnikus - kui mahe on su väetis?

Lumi on praktiliselt läinud ja õhk rändlindude sagimisest paks. Asjalikumatel potipõlduritel on aknalauad täis rohelise kraamiga jogurtitopse ning hardcore-tüübid on puudega köetud kasvuhoonest juba esimesed kurgid Facebooki pildistanud. Kuigi väetamiseks kasutatav sõnnik tuleb hobikasvatajatele sageli koduloomadelt, ei pruugi mahesõnnik aga sugugi nii mahe olla. Teemale lendas peale toimetuse maakas Veski.

Ei saa salata – köögivilja kasvatamise protsess on mõningaste mööndustega üpriski nauditav. Kui valitud kogused on jõukohased ning suudad tagasilöökidele käega lüüa, on taimede kasvamist jälgida huvitav ja hingekosutav. Eriti koos lastega. Tihti tuuakse veelgi olulisema väärtusena välja toidu kvaliteet: ise toimetades tead täpselt, mida teed ja endale sisse sööd. Paraku võib siinkohal aga minna asi teadmatuse ja laialt levivate rohemüütide tõttu pisut lappesse. Kas ikka on nii, et farmist toodud loomasõnnik on automaatselt hea, mahe ja puhas ning poes müüdavad väetised halvad?

Ise toitu kasvatades tead täpselt, mida endale sisse sööd FOTO: Kaido Veski

Toidu kvaliteedi ning looma- ja taimeksavatust puudutava üle teeb Eestis järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet. Ei ole kaua möödas sellest, kui kogu meediaruumi täitsid listeeriabakter ja sama ameti ettekirjutused viisid M. V. Wooli keerulisse seisu. Tänu ametnike tööle võime olla enam-vähem kindlad, et toit on kvaliteetne ega sisalda mingisugust jama.

Ühendid, millel silma peal hoitakse, jagunevad kahte gruppi: keelatud ained (näiteks erinevad biostimulaatorid ja hormoonpreparaadid) ning veterinaarravimid ja keskkonna saasteained, millele on kehtestatud piirnormid. On üsna arusaadav, et selliseid me endale sisse süüa ei taha, kuna neil on elusorganismidele mingisugune mõju. Ravimid on selle eesmärgiga ju loodudki, et mõjutada elusorganisme. Selleks peavad nende omadused olema biostruktuuridega sarnased ning pikka aega stabiilsed. Muidu kaob ravitoime enne, kui töö on tehtud, ja seda me samuti ei taha. Just see muudab ravimid ohtlikeks saasteaineteks.

Ravimijäägid

Ravimijääkide probleemi uurimisega on tegeletud üle 30 aasta. Läänemere merekeskkonnakaitse komisjoni uuringu järgi satub neid Läänemerre igal aastal kuni 2200 tonni ning lähteallikaid ravimireostusele on lausa kolm – inimtarbimine, kanalisatsioonist alla lastud kasutamata ravimid ning kolmas ports tuleb looma- ja kalakasvatusest, mille ravimahud on kodumajapidamistega võrreldes oluliselt suuremad.

Soome Keskkonnainstituudi juhtimisel ellu viidud ja möödunud aasta septembris lõppenud CWPharma projekti käigus avastati Läänemere piirkonna vetest keskkonnale ohtlikus kontsentratsioonis 12 erineva ravimi jääki, nendest viis omakorda Eestist. Mõtlemapanev selle juures on teadmine, et kaasaegsed veepuhastusjaamad ei suuda reoveest ravimeid välja korjata. Nii jääb osa nendest jaamade kõrvale kogutavasse biomudasse või voolab n-ö puhastatud vee hulgas merre. Seda osa regulaarselt ei seirata.

Kui inimestest läbi käivate, kanalisatsiooni visatavate ning kalakasvatustest pärit ravimite vette jõudmise protsess paistab küllaltki arusaadav, siis keerulisem ja samas ka hoomamatum on lugu nendega, mis satuvad kõigepealt pinnasesse. Siin on suurimaks riskiks väetamine ravikuuri saanud loomade sõnnikuga või, üllatus-üllatus, reoveesettest tehtud komposti kasutamine.

Biomuda transport veepuhastusjaamas FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Lääne-Virumaal ratsatalu pidav Mare Kalme samas ei usu, et keegi kasutaks hobustel ravimeid rohkem kui vaja.