Elu ja surma küsimus Londonis

Kuid cool cool’iks, see ei kaalu üles mõttetult lõppenud noori elusid. Rüütliromantikale järgneb sireenide saabudes märksa traagilisem realism, milles on hävinenud perekonnad ning aastakümneid kannatusi ja valu. Sageli olid mõrvad ka rõvedalt argpükslikud — mitmekesi aeti rollerite, jalgrataste või autodega taga jalgsi põgenevat ohvrit. Ellujäämisvõimalus lähenes nullile, kuna tõenäosus noarünnakut üle elada on reeglina väiksem kui tulirelva puhul. Külmrelvaga arterit tabada on lihtne, püstolist liikuvale sihtmärgile pihta saada märksa keerulisem.

Pärast üht eriti võigast rünnakut, milles hukkus juhuslik kõrvalseisja, otsustasin UK drilli enam mitte toetada. See tähendas lugude ostmata jätmist, Youtube’is reklaamiklikkide tegemise lõpetamist ning sotsiaalmeedias ja mujal mitte kaasa rääkimist. Jätkasin üksnes instrumentaalide ostmist ja paari rahumeelsema artistiga. Ma ei olnud ainus, kellel kopa ette viskas. Näiteks ka üks andekamaid räppareid SL arvas, et asi on läinud liiga kaugele. Ent peamine põhjus, miks mul selle otsusega paar aastat aega läks, ei seisnenud lihtlabases esteetilises cool’is. Sel juhul olnuks dilemma lihtne. Kui Saatan annab sulle Bentley kahe hooraga tagaistmel, kuid võtab inimlikkuse ning Jumal vana Fiati koos Kukerpillide kasseti ja hingerahuga, valiks kõhklematult viimase. Drilli suurim väärtus seisnes hoopis selles, et räppmuss, eriti selle ohtlikum ots, on minu arvates see koht, kus luule päriselt elus on.

Olete te lugenud Instapoetry’t? Ma olen, see on pask. Kui Fizzler kasutab kujundeid nagu “been on the field from young, something like starting eleven” on selles rohkem poeesiat kui Rupi Kauril tuhande aasta jooksul. Räpparid pühivad peavoolu luuletajatega põrandat nii metafooride, meetrika kui keeleloome osas. Mu isiklik lemmik uudissõna on “bando”, mis tähistab narko müügiks sobivat mahajäetud maja (abandoned house). Ning vaadates viisi, kuidas Puškin otsa sai, kaldun uskuma, et aastal 2017 olnuks ta pigem drill-räppar kui Twitteri poeet. Üleüldse on kultuur ohtlik, lausa elu ja surma küsimus. Seal kipub, nagu ka näiteks äris, kehtima seaduspära, et suured saavutused tulevad suurte riskide tagajärjel. Eesti kultuuri viimaste kümnendite kõvima saavutuse – „Disco Elysiumi“ – tegid suuresti samad kutid, kes Sirbi skandaali ja „Untitled 12“.