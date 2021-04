Kadunud kuurort - Soome lahe Tahitist julgeolekuohuks

Pöördun Riigikogu liikme ja reservkolonelleitnant Leo Kunnase poole, saamaks ettekujutust saare tähendusest tänases julgeolekuolukorras. Tema sõnul pole see ajaga muutunud – Suursaar on üheks oluliseks lüliks Baltikumi isoleerimisel muust maailmast, võrdväärne maismaal Suwalki koridori hõivamisega. Igasuguse laeva- ja õhuliikluse sulgemiseks Soome lahel paigutatakse Suursaarele loetud tundidega mõnes Lääne sõjaväeringkonna väeosas ootel olevad raketisüsteemid. Üsna tõenäoliselt tehakse konflikti korral järgmisena sama Hiiumaa põhjaosa ja Sõrve säärega.

Uurin veebist vabalt leitavaid fotosid möödunud aasta augustis saarel toimunud dessandiharjutusest ning loen kõrvale 2019. aastast pärit uudisnuppe helikopteri baasi rajamisest saarele. Saan nende kohta härra Kunnaselt teada, et kõigi eelduste kohaselt paikneb saarel korralik radarisüsteem ning sinna rajatud objektid võimaldavad kiiresti vastu võtta erinevat tehnikat nii merelt kui õhust. Üldiselt pole aga sellel erilist rolli, et lahingukopteri lend pealinnadesse sealt pelgalt veerand tundi võtab. Kes kontrollib Suursaart, võib edasisi manöövreid algatada kust iganes soovib.

Kuidas me siia jõudsime?

Inimesi on sellele, ühele Soome lahe vanimatest saartest sattunud juba ammustest aegadest. Nii algeliste paatidega meritsi kui ka mööda jääd jalgsi. Näiteks on Soome lahe saarte vanim muinasleid pärit just Suursaarelt. Leiu vanuseks on arheoloogid pakkunud 2500 kuni 3500 aastat.