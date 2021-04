Narkootikumid koolikotis on kaotanud oma stigma

Iga kolmas 15-16-aastane Eesti koolinoor on elu jooksul mõnd narkootilist ainet proovinud, ütlevad Tervise Arengu Instituudi andmed. Statistikaga käsikäes on toimumas uimastite normaliseerumine noorte teadvuses. Ka need, kes ise pole tarvitanud ega huvitugi sellest, teavad narkootikumidest rohkem kui keskmine 40-aastane.

„Kooli vetsus nägin mingit valget pulbrit, ninna tõmbamiseks,“ ütles 16-aastane Tallinna õpilane Peeter. Ta pakkus, et tegemist ei olnud tõenäoliselt millegi eriti hullu nagu näiteks kokaiiniga, vaid pigem millegagi amfetamiinide valdkonnast. Narkootikumide kasutusest enda ümber kuulis Peeter esimest korda seitsmendas klassis. Tänaseks on kümnendas klassis käiva õpilase sõnul tema lennus vähemalt kolm õpilast, kes on justkui diilerid. „Kui küsida, siis saab,“ kirjeldas ta gümnaasiumidiilerite tööd.

Nii nagu alkohol ja sigaretid, on ka uimastitest saanud reaalsus ja normaalsus noorte maailma-avastustes. Kõik Ypsiloniga rääkinud noored ütlesid, et politseiametnikud on neil korduvalt käinud koolis rääkimas narkootikumide ohtlikkusest. Tulemus on selge: tulemust pole. Hirmutuskampaaniad ei tööta ega hakka kunagi töötama. Parim, mida täiskasvanud noortele pakkuda saavad, on info, kus ohtude teadvustamine on üks osa. Teine osa infost võiks olla see, kuidas tarvitada nii, et neid ohte vähendada.

Uimastite esikolmik

Stabiilselt hoiab koolinoorte seas narkotrooni kanep, mis on kuvandi poolest kõigist variantidest kõige ohutum. Peeter paotas ust sellesse meelsusesse: „Ma ei ütleks, et mul on arvamus kanepi kohta, aga kui üldiselt maailmas ringi vaadata, siis kanep vist on nagu alkohol, et ta ei ole nii hull, kui klassifitseeritakse.“

Teise koha selles kujundlikus võistluses saab peodroog MDMA, mis vastavalt tutvusringkonnale, linnaosale ja kuufaasidele oma nime muudab. Näiteks Peetri jaoks on see „komm“ ja 15-aastase Tallinna õpilase Maarja jaoks „jupp“. Peodroogile omaselt see pidudel end peamiselt ilmutabki. „Ma arvan, et kõige tavalisem on see, et keegi läheb pinnale ja annab teistele,“ ütles Maarja.

Eelmise hooajaga võrreldes suure arengu teinud rahustid ja uimastid on kolmandal kohal. Tervise Arengu Instituudi varasemates uuringutes on nende kasutus 15-16-aastaste seas jäänud alla 10 protsendi, kuid nüüd kasvanud 15 protsendile. Kui teiste mõnuainete puhul on poiste seas kasutus suurem, siis üllatavalt levivad rahustid ja uinutid tüdrukute seas rohkem. Veel enam, need on üldse elu jooksul tarvitatud narkootilistest ainetest tüdrukute hulgas kõige sagedamini tarvitatud ained.

Tibu, tibu, ära näita!

Uimastid levivad tibu-tibu-ära-näita-meetodil – sõbralt sõbrale, sest jagatud narksist on rõõm poole suurem. Maarja ütles, et tema klassis otseselt diilereid pole. „See on pigem niimoodi, et kui keegi saab, siis müüb sõpradele edasi, et päris diilereid pole,“ ütles ta. Kaaslaste eeskujul võivad uimastid ära proovida ka need, kes seda varem isegi kaalunud pole. „Kui näed, et teine teeb, siis mõtledki, et aa, miks ma siis ei proovi,“ ütles Peeter.