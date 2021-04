Runescape’i kasiinost käib iga päev läbi kaks miljonit dollarit

Nonii täna oli pull - mõtlesin et lahen teen kuskil PVP worldis herbi et rahulik tiks. Sain 40m lure (prim boots, twisted robes etc)



Tuju halb, pangas 50m cash et sand casino akki aitab tagasi ree peale saada.



pääsesin ehmatusega pic.twitter.com/0bxnn2DHOE — RSS (@HUUGAJA) October 5, 2020

Runescape’i registreeritud kasutajaid on üle 200 miljoni ning novembris 2020 püstitati rekord, kui korraga oli mängus sees 157 455 kasutajat. Veidral moel on 20 aastat vana mäng täna populaarsem kui kunagi varem. Populaarsuse kasvu taga on nii pandeemiast tingitud sotsiaalne isolatsioon koos vabanenud ajaga kui ka võimalus seda nüüdsest mobiilil mängida.

Ypsiloniga vestles sel teemal ka Andrei, kes on samuti aastaid Runescape’i mänginud ning käinud duel arena’l panustamas. Tema senine suurim võit on 3,5 miljardit (1400 eurot) ning ühe õhtuga on ta kõige rohkem kaotanud 2 miljardit (800 eurot). „See on täiskohaga hasartmäng. Üks striimijamija käis seal pidevalt raha kaotamas ning oli näha, kuidas tal aja jooksul asjad toast kaovad, televiisor ja muu väärtuslik kraam. Üks vaataja küsis tema käest, et mis telekast sai – vastas kurva näoga, et ei taha sellest rääkida,“ räägib Andrei. Lõpuks tunnistas striimija üles, et müüs oma asju maha ning ostis selle raha eest kulda, mida pidevalt kaotas duel arena’l.“

Võitlus duel arenal FOTO: OldSchool Runescape

„Seda on maagiline vaadata, kuidas tüübid panevad ulmesummasid sisse. Ükskord vaatasin ühte Twitchi striimijat, kes mängis õhtuga maha 258 miljardit RS Goldi– see on Väike-Maarja maja jagu raha, täiesti haige hasartmäng tegelikult,“ sõnab Rainer. Raineri kalkulatsioon ei eksi, 258 miljardit Runescape’i raha on 103 000 eurot. Selle eest saab ka tagasihoidliku korteri Tallinna kesklinna.

„Kunagi olid seal ootesaalis eraldi nurgad, kus olid levelite kaupa inimesed. Madalad, keskmised ja max level tüübid. Nüüd alles jäänud ainult max level vennad, kelle kõik combat skill’id on 99,“ kirjeldab Rainer olustikku. „Max combat ainult, ilma selleta keegi ei kakle seal,“ lisab Andrei.

Maksimum levelile saamiseks treenimine on pikk protsess, mistõttu on omaette äri kulla-müügi kõrval ka max combat kasutajate rent 24 tunni kaupa. Inimene tõstab enda kasutajalt raha panustamiseks ja vajaliku varustuse sinna, saab renditud kasutajaga 24 tundi duel arena’l võidelda ning hiljem tõstab asjad oma kasutajasse tagasi.

Kuna mängijate võitlusega seotud levelid on samad ning ka relv on 90 protsendil juhtudel sama, siis sisuliselt taandub asi õnnele ning siinpuhul väljendub õnn selles, kes saab esimese löögi. Süsteem, mis otsustab esimese löögi saaja, on lihtne – serverisse sisse logides saad oma PID’i ehk player ID’d ning esimese löögi saab see, kellel on väiksem PID.

Andrei sõnul kasutatakse ka illegaalseid javascripte ehk häkkimistarkvara, mis maksavad suht palju ning mille abil on võimalik saada nii madalam PID.

Aastate jooksul on välja kujunenud standardreeglid ja varustus, mida kasutatakse, aga on inimesi, kes alati üritavad viimasel sekundeil reegleid muuta, ilma et teine osapool tähele paneks, ning niimoodi saada endale konkurentsieelis. „Minnakse pidevalt kavalamaks, just eelmine nädal sain 70 miljoniga niimoodi üle, kui vastane vahetas viimasel hetkel relva ära,“ ütleb Rainer.

Reeglite seadistamine duel arena'l FOTO: OldSchool Runescape

Duel arena vandenõu ja vastuolulisus mängijate seas

Kuigi nagu eelnevalt mainitud RWT on keelatud, ent ülimalt levinud, siis mängijate seas on pikalt levinud kahtlus, et mängu arendaja ja levitaja Jagex on ise asjaga seotud ja laseb sel toimuda. Peamiselt sellepärast, et RWT toimub täiesti avalikult ning Jagex paistab olevat jõuetu sellevastases võitluses. Duel arena ootealas on välja kujunenud kindlad kasutajad, kelle kaudu liigub eurode eest ostetud kuld sisse ja välja ning moderaatorid lasevad sel jätkuda. Kuna moderaatorid on ise alamakstud, arvestades sektori keskmist, on kahtlustatud, et osa teenitud rahast liigub ka neile ettevõtte vaikival nõusolekul.