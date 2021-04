Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Once upon a time in Maardu

Teretulemast, kallis lugeja, kaasa tegema sõitu krüptovaluutade ameerika mägedel. Meie teekond saab alguse ilusal hallil varakevadisel päeval Maardust, koroonapandeemiast puretud Ida-Euroopa väikelinnast. Väikelinn, mis ei unusta oma kangelasi, aga on unustatud sellest ajast saati kui Vene transiit unustas Eesti. Tädi Galja korteris Keemikute tänaval istub Kirill, ettevõtlik inimene.

Tõsi, viimased ärid ei ole õnne Kirilli õuele toonud. Soodsate brändirõivaste outleti pani maksu- ja tolliamet kinni ning konfiskeeris kauba. Tööjõuvahendusteenus läks koguni nii õnnetult, et meistrimeeste Norrasse lähetamise asemel jäi ta neile hoopis võlgu. Üks asi viis teiseni ja peagi koputas Kirilli uksele korduvalt väljapressimiste eest karistatud Gunnar, öeldes, et on tööliste võla ära ostnud. Aus Eesti Mees, nagu kõik tavatsesid Gunnari kohta öelda lisades, et ausus pole kunagi olnud tema tugevaim külg.

Dramaatilised sündmused algasid koputustega Kirilli uksel, millele järgnesid koputused Gunnari kasteetidega Kirilli ribidel. Kirill nutika tüübina sai kiirelt aru, et siin pole mõtet pikalt vastu vaielda, sest vastasel juhul oleksid Kirilli roided ta kopsudes lõpetanud. Nii nagu külmkapis olev piim, mida Kirill tahtis Gunnari kohvile pakkuda, oli kaotanud kehtivuse ka argument “Kas sa tead, kes mu sõbrad on?”. Gunnar teadis hästi, et Kirilli kõige kandilisemad sõbrad on kõik, kas kinni istumas, kirstus või talle selja pööranud.

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Kirill ja Galja, kuldse südamega tädi, sõid kõhu sooja borši täis ja pidasid aru — kõige mõistlikum on Galja allesjäänud säästud paigutada krüptovaluutasse, kus on ülimalt lihtne tagasi teenida nii Gunnari võlg, Maksuameti trahvid kui Galjakese kaua unistatud Musta mere reis. Kirilli volatiilne olukord vajab kõrge riski-tulu suhtega lahendusi.

Taskus 500 eurot, mille Galja oli oma pensionist ja poole koormusega sööklatööst kõrvale pannud, astus Kirill võidukal sammul mööda Maardu bulvareid. ”The Wolf of Keemikute Street (2021),” mõtles Kirill omaette taustal mööduvate diiselmootorite ulgumine ja kiledressi sahin.

Olukorda realistlikult hinnates polnud Kirilli silmapiiril küll Scorseset temast filmi tegemas, selle eest optimistlik realism lubas Kirillil ettekujutada kümnekordseid kasumeid. Järjekordset perseminekut ei saa endale lubada, kui ühelt poolt on surumas maksu-ja tolliamet, teiselt poolt laksu-ja molliamet.

Diil on selline: 1. Kirill asub toimetama peaaegu olematute teadmistega kiirelt buumival turul, seega vigade tegemine on vältimatu ning kasukasse tuleb võtta matse. Suuri matse. Seega, kallis lugeja, don’t try this at home kui Sa just ei tea, mida teed. 2. Portfelli suurus on alustades 400 eurot. 3. Kirill alustab nelja erineva valuutaga, millest igaühe alla läheb 25%. Kas kõik krüpto järgib Bitcoini ja Kirill võttis “munade eri korvi panemisega” hoopis tarbetut shitcoini-riski juurde, selgub loo arenedes. 4. Bitcoini ja Ethereumi proovib Kirill hoida (HODL!!!) ning shitcoine vahelduva eduga kaubelda, ent see strateegia võib muutuda, sest Kirill õpib pidevalt juurde.

Esimene samm: konto tegemine

Kirill valis platvormiks Binance. Tuttav kutt Muuga Maximast, kellel on krüptos kümme euri, ütles, et see on üks suurimaid ja eeldatavasti turvalisemaid. Konto tegemine oli lihtne, ent isikutuvastamine korralik kasjakk. E-mailiga tuli kinnitada mingeid numbreid, ID-kaardist saata pilte, teha endast webcam’iga pilt ja lisaks veel kaamera ees silmi pilgutada ja suud maigutada. True story.

400 eurot liikusid kontole ühe tööpäevaga.

Teine samm: krüpto valimine

Esimene valuuta oli no-brainer. Vana hea Bitcoini (BTC) ostuorder läks üles sekundiga. Teiseks valikuks oli pea sama loogiline Ethereum (ETH). See kaupleb kõigi aegade tippude lähistel ning on arvestatav võimalus, et Kirill pani ajastusega jõhkralt puusse. Enamasti kui Kirill mõtlema hakkab, tabab teda ebaõnn ning pähe tulevad valed ideed. Ükskord aga peab see muutuma, leidis ta ostuorderit kinnitades.

Edasi lähevad valikud hämaramaks. Polkadot (DOT) on uus kuum shitcoin, mis jõudis eelmisel Septembril turukapitalisatsioonilt krüptovaluutade esikümnesse. Puhas haibiteema.

Cardano (ADA) on samuti juba jõhkra tõusu teinud. Selle nimi meeldis Galjale.

Kolmas samm: krüpto hoiustamine

Algajana jättis Kirill oma mündid lihtsalt kauplemisplatvormile. Miks nii ei ole mõistlik teha ja millised on targemad valikud, selgub tulevikus.