Bitcoinidraakon ja tema põrgutules pööningud

Pietilä õnnetuse kohta meediale kommentaare ei jaganud, kuid teatas, et ise kohapeal ei viibinud. Selle kohta nüüd Sellingult küsides teatab too, et meedia tegi õnnetust kajastades Ristole ülekohut ning seetõttu ei soovinud ta hiljem kellegagi suhelda.

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abelil puudub mõisa osas positiivne plaan. "Omanik peaks iseenesest tegema kõik, et hoone pealt kaetud saaks, kuid seni seda tehtud pole. Täpselt ei tea ka, et mismoodi need asjad seal kindlustuse ja rahadega olid," selgitab ta.

Leian Pietilä mitmest kohast ühes reas Ilja Janitskini ja Jussi Halla-Ahoga. Nähtub, et vähemalt paari aasta jooksul on ta ennast draakoniks (The Dragon) kutsunud ning Youtube'i kanalis Dragon Speaks erinevatel teemadel (jah, kaasa arvatud koroonaviirus) järgijatele õpetussõnu ja korraldusi jaganud. Ta on Amazonis autoriks (Risto the Dragon Pietilä) märgitud kolmele krüptovaluutast ja investeerimisest kõnelevale raamatule. Oma FB-kontol rõhutab ta korduvalt, et draakon tõuseb ühel hetkel veel fööniksina (või oli see vastupidi) Malla mõisa tuhast. Ta viitab kommentaarides minevikukogemustele raviasutuses (mental institution) ning küsib jälgijatelt retooriliselt, miks me peame sööma igapäevaselt liitiumi.