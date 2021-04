Pingviinidest Jakobsonini ehk milliseid hallutsinatsioone pakutakse Läänemerel

See oli siis. Siis oli pime. Nüüd on juba valge. Päike on tõusmas. Ma püüan vaadata oma Suunto matkakella, kuid vajutan kangete kätega mingit vale nuppu. Kellaaja nägemise asemel satun ma kas kompassi või baromeetri kalibreerimisse. Mu ees tantsivad väikesed testid ning ma ei saa neist väljuda. iPad, mille iSailor on mulle abiks olnud, on aga iga veetilgaga, mis tema ekraanile langenud, avanud uue menüü. Nüüd on ekraan menüüdest kirju ja kella ma lihstalt ei näe. Ning milleks aeg, sest hetkeks aeg justkui seisab. Ning horisondil, otse pilvede all näen ma mitte ühe, vaid kolme päikese tõusu – üks on umbes suunas kümme, teine üksteist ja kolmas masti ja purje taga suunal 1. Ma hingan sisse ja mõtlen rahulikult, et OK, kui nii, siis nii. Mind haarab mingi imelik rahu…

Äratab mind aga paar ämbritäit vett näkku. Olen kergelt suigatanud vist. Ja siis olen lasknud tüüri lahti nii, et laineharjal on laev risti läinud. Sellest ka niiske äratus, mis ei tee mitte olemist külmemaks, vaid soojemaks. Adrekas vist.

Kell käib igal juhul. Saan ka Suuntole pildi ette. Kõigepealt näitab ta mulle täiesti suvalisi kursse, siis aga teatab altimeeter, et viibin 18 meetrit vee all (hiljem baromeetrit nähes sain aru, miks) ning näen ka kella, mis on napilt kuus läbi. Õnneks on näha ka kompassi, mis liigub enesekindlalt nagu vana mees, mitte närviliselt nagu komakohti pilduv iSailori start up’i-nähvits. Kusehäda annab aga aimu, et olen kenasti endiselt reaalsuses.

Mind haarab sõnuseletamatu eufooria. Krt, algamas on uus päev, ma olen iseenda purjeka kokpitis. Ma tunnen end turvaliselt. Laev on igati aus. Mul ei ole olnud kordagi tunnet selle öö jooksul, et midagi on totaalselt pekkis. Mul on tegelikult ülimugav istuda – olen hoidnud rooli kindlasti üle kümnel erineval jahitüübil, ehk ka kahekümnel, kuid see kokpit on kindlasti üks mugavamaid, kus olen viibinud. Lisaks ka piisavalt suur selleks, et lõdvalt kuus inimest sinna istuma panna. Kajutid on avarad, disain igati läbi mõeldud, köök ja wasserkloset kenasti olemas, purjed heas seisus ja rooli kuulab laev kenasti.