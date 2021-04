Eliitlinnaosast perifeeriaks - Pirita on iga aastaga trööstitum

Tere tulemast ekskursioonile, mis kulgeb mööda Pirita kaunist rannikut. Meie teekonna peale jäävad mitmed kinnisvaraarendused, mis on takerdunud bürokraatiasse, skeemidesse või jäänud hoopiski teostamata elanike vastuseisu tõttu.

Kunagi Tallinna kõige väljapeetumaks linnaosaks peetud Piritast on saamas magala: kuigi rahvaarv kasvab ning aastaid on süvenenud lasteaia- ja koolikohtade puudus, on kinnisvaraarendused stagnatsioonis. Vanad hooned amortiseeruvad, uute asemel haigutavad augud.

Potentsiaali edukateks kinnisvaraprojektideks on – Tallinna linna kontekstis on tegemist elamu-ja puhkealaga, ent lisaks on Pirita peamine transiitkoridor, mis ühendab Tallinna südalinna ja Viimsit, kus elab ligi 20 000 inimest. Samuti on Pirita viimaste aastakümnete jooksul kiirelt kasvanud. Kui 2003. aastal elas Pirital 9384 inimest, siis 2019. aasta lõpuks oli elanike arv juba kahekordistunud. Ent sellele vaatamata on Pirita jätkuvalt Tallinna kõige hõredama asustusega linnaosa.

Pirita linnaosakogu liikme Lea Nilsoni kalkulatsioonide kohaselt on piirkonnas puudu umbes 530 lasteaiakohta ja umbes 750 koolikohta. Nilsoni sõnul on Pirita linnaosas lasteaiakohad täis ning järjekorras 1208 last, mis on Pirita väikest elanikkonda arvestades jahmatavalt suur number. See on tema hinnangul üks peamine põhjus, miks 40 protsenti õpilastest käivad koolis mõnes teises linnaosas ning miks on Pirita tee hommikuti autodest umbes.

"Tallinna Linnavalitsus teatas, et kuna nende poolt näitavad uuringud, et Pirita elanikkond hakkab langema mõne aasta pärast, puudub vajadus uute koolimajade järele. Tänane olukord näitab aga vastupidist ning Piritale tuleb üha enam noori peresid ja laste sündide arv ei näita selle vähenemist," ütles Nilson.

Ajalooliselt on Pirita asustus kujunenud Pirita kloostri varemete ja kalmistu naabrusse, pärinedes juba 15. sajandist. Esimesed suvilad kerkisid Piritale, täpsemini Kosele ja Maarjamäele aastatel 1875–1877. Kuni 20. sajandini ei kuulunud Pirita Tallinna linna koosseisu, mistõttu ei ole seda kujutatud vanematel Tallinna kaartidel, aastatel 1916–1940 ulatus Tallinna linna piir vaid Pirita jõe suudmeni. Suurem aedlinna ehitamine algas 20. sajandi esimestel aastakümnetel, mil plaaniti isegi trammiliini rajamist.

Kõige rohkem on aga Pirita arengut mõjutanud Moskva olümpiamängud, mille ajendil ehitati Pirita tee koos promenaadiga, teletorn ja kogu olümpiapurjespordikeskus, Pirita kloostrivaremete kontserdiplats ning Pirita rannahoone.

Pirita on Esimese Eesti linnaosa. Looduskaunis elukeskkond kaitse all oleva metsa ning jõeoruga, rahulik tempo ning ilmselt pealinna parimad võimalused jalgrattaga ning jalgsi liikumiseks asetavad Pirita koos Nõmmega elanike rahulolu poolest Tallinna piirkondade tippu. Samuti teenivad piritalased kesklinna elanike järel Tallinna kõrgeimat brutopalka, jäädes küll alla naabritele Viimsist. Seda sürreaalsem on näha eliitlinnaosa muutumist magalaks, kus kohalik avalik ruum lämbub.

Oma ringkäiku alustame Pirita tee ja olümpiapurjespordikeskuse vaheliselt alalt, mida optimistid nimetavad rohealaks, kuid realistid võsastunud parklaks. Kusjuures, see pea 2,8 hektari suurune krunt pandi hiljuti müüki 9 miljoni eest. Samalt krundilt leiame ka rehvitöökoja Kummispets, mis reklaamib ennast oma kodulehel kui Tallinna parima vaatega rehvitöökoda.

Võsastunud parkla Pirita tee ääres. Taamal paistab Pirita TOPi hotell ja väidetavalt Tallinna parima vaatega rehvitöökoda. FOTO: Margus Hanno Murakas

Pirita TOPi hotell