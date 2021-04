Kasse niidab haigus, mille ainsaks päästerõngaks on ravim mustalt turult

Paar aastat tagasi toimus aga selles vallas väikestviisi revolutsioon, kui Ameerika ülikooliUC Davise läbiviidud katsetustest selgus, et molekul nimega GS-441524 on üllatavalt efektiivne haiguse vastu võitlemisel. UC Davise emeriitprofessor Dr. Niels Pedersen, kes on suurema osa oma elust pühendanud FIP-i uurimisele, avastas, et ravim mitte ainult ei pikendanud FIP-i nakatunud kasside eluiga, vaid katsest osa võtnud 31 kassi seast paranes täielikult 84-päevase ravikuuri lõpuks 25 kassi. Tegu oli suurepärase leiuga, arvestades sellega, et varasemalt oli FIP 100 protsenti surmav. Ravimi puhul on aga üks suur konks: seda on võimalik saada ainult läbi musta turu.

Probleem seisneb selles, et GS-441524 on peaaegu identne remdesiviriga (GS-5734), mis on palju kuulsust saanud COVID-19 ravim. Mõlemad ravimid leiutas ja patenteeris Californias asuv ravimifirma Gilead Sciences, mille teadlased olid ka UC Davises läbiviidud uuringute kaasautorid. Siiani on Gilead keeldunud litsenseerimast GS-441524 kasutusõigust kasside tarbeks. The Atlanticule antud usutluses sõnas Pedersen: „Gilead muretseb selle üle, et kassidele suunatud uuringud võivad takistuseks saada remdesiviri ravimilubade saamisel COVID-19 ravi jaoks. Kuna GS-441524 ja remdesivir on nii sarnased, siis igasugused vastunäidustused, mis tekivad kassidel GS-441524 uuringute käigus, peab lisaks üle kontrollima ja testima remdesiviri uuringutes inimestega.”

Praeguseks on UC Davis liikunud edasi uue ravimi otsingutel, tehes katsetusi ravimiga GC376, mis on sarnane GS-441524-le, aga selle on litsentseerinud ravimifirma Anivive, kes loodab USA Toidu- ja Ravimiametilt saada sellele ravimiloa kasutamiseks veterinaarias. Paljudel on ka lootus, et nüüd, kui remdesivir on saanud ravimiloa FDA-lt COVID-19 ravi jaoks ja kui see peaks saama piisavalt tavaliseks ravimiks, mida võidaks väljastada apteekidest, oleks võimalik loomaarstidel seda kasutada sildiväliselt ehk legaalselt ka kasside peal.

Hiina ja Facebook täidavad tühimiku

Pärast uuringute avaldamist 2018. ja 2019. aastal, saabusid Pedersenile sõnumid Hiinast. Firma, kes soovis litsentseerida GS-441524 Gileadilt, soovis kasutada Pederseni kõnelustel vahemehena. Kuigi läbirääkimised läksid rappa, hakkas firma siiski ravimit tootma. Ravimit pole just väga keeruline toota ning Hiinas on rohkelt erinevaid ravimitootjaid, mistõttu jõudis turule mitmeid variante GS-441524-st. FIP on olnud Hiinas ka üha kasvav probleem, suuresti tänu tõukasside kiirele populaarsuse kasvule ning kohalikud ravimifirmad, kellele patendid korda ei lähe, aitasid täita Gileadi jäetud tühimikku läbi musta turu.

Viimase kahe aasta jooksul on illegaalne FIP-i ravim jõudnud kassiomanikeni üle maailma ja ka Eestisse, mida on hõlbustanud online-grupid, mis enamasti tegutsevad Facebookis. Gruppides on tuhanded inimesed üksteisele rääkinud, kuidas nende FIP-i nakatunud kassid on teinud tänu ravile suuri edusamme ning tihtipeale lausa paranenud haigusest. Enamasti jagavad loomaomanikud oma väga haigetest kassidest pilte ning testide FIP-positiivseid tulemusi. Administraatorid ja liikmed annavad neile seejärel nõu ning aitavad hankida ravimeid. Paljude omanike puhul on järgnevates postitustes lood paranemisest ja uued pildid tervenenud kassidest.

Kõik pole kahjuks nii lihtne või roosiline, kui võib kaugelt paista. Esmalt, kuna tegu on illegaalse raviga, on sel ka vastaseid, näiteks mõndades FIP-i Facebooki gruppides on keelatud ravimi müük ja reklaamimine, suuresti ebaseaduslikkuse ning ka vähemal määral põhimõtte tõttu, et Hiina firmad varastavad Gileadi intellektuaalset omandit. Teiseks, loomaarstid ei tohi seda rohtu kassiomanikele välja kirjutada ega osta, kuna sellel puudub ravimiluba. Nad võivad aga kassi monitoorida ja testida ning heal juhul aidata süstimisel, mis on kassile väga ebameeldiv ja valus. Lisaks puudub garantii saadud ravimi kvaliteedi kohta ning paljude omanike jaoks on ravikuur liiga kulukas, makstes kokku tuhandeid eurosid. Leidub ka juhtumeid, kus kass nakkub pärast paranemist uuesti FIP-i.