Kasse niidab haigus, mille vastu aitab vaid ravim mustalt turult

Kasse ohustab oma koroonapandeemia ehk kasside nakkuslik peritoniit, lühidalt FIP, mis on kasside jaoks üks hullemaid haigusi ja lõppeb reeglina kiire surmaga. Paar aastat tagasi leiti suure läbimurdena ravim, mis on olnud efektiivne FIPi vastu võitlemisel ning päästnud tuhandete kasside elusid. Probleem seisneb kahjuks selles, et kuna ravimil puuduvad ravimiload, ei ole see kättesaadav tavapärasel teel.

Kass Max oli rohkem surnud kui elus, kui omanik Katja Weber temaga loomaarsti juurde jõudis. Loom oli juba kaks nädalat jõuetu, letargiline ja kõrge palavikuga, tõsised probleemid vereringega ning lisaks sellele oli ta kõht paisunud väga suureks.

Kuigi veterinaar eemaldas kuuekiloselt Maxilt kõhuõõnest umbes pool liitrit vedelikku, oli selge, et tegu on ainult lühiajalise leevendusega, sest Max põdes FIPi, kasside nakkuslikku kõhukelmepõletikku, mis on kassiomanikele üks kardetumaid haigusi.

FIPi diagnoos on nagu surmaotsus, millele järgneb veterinaaride soovitusel alatihti kiire eutanaasia, sest reeglina surevad kassid diagnoosi saamisest umbes kümne päeva jooksul. «Ma ei unusta kunagi arsti kaastundlikku pilku, kui ta seda mulle lausus,» ütles Weber intervjuus Saksa ajalehele Der Spiegel.

Otsides päevi ja öid võimalusi kassi päästmiseks, leidis Weber Facebooki grupi, kuhu olid kogunenud tema saatusekaaslased sama eesmärgiga. Sealt avastas ta ravimi nimega GS-441524, mis oli teaduskatsetuste näol näidanud head potentsiaali kasside ravimisel FIPist.

«Kui leidub maailmas midagi, mis aitaks päästa Maxi, siis ma pean selle saama,» sõnas Weber. Kassiomanikult Ameerikast sai ta Hiinas toodetud ravimi, kus seda näiliselt salaja toodetakse, ning ravikuuri läbides sai kass Max terveks.

Weberi andmetel on Max esimene kass Saksamaal, kes on FIPi üle elanud ja lausa täielikult paranenud. Eestiski on edulugusid kassidest, kes on tänu tollele ravimile FIPist täielikult paranenud.

Keeruline diagnoosida ja kiirelt surmav

FIP on viirushaigus, mida nimetatakse kasside koroonaviiruseks. Kuigi tegu on koroonaviirusega, on see tüvi erinev viirusest, mis põhjustab inimestel Covid-19, ning FIP ja kasside koroonaviirus inimestele ei kandu. Enamikul kassidel põhjustab koroonaviirus ehk FCoV ainult väikest kõhulahtisust või puuduvad sellel üldse sümptomid. See mõjutab umbes 40–80 protsenti kasse üle kogu maailma ning kuna see levib kassilt kassile enamasti läbi rooja, on see viirus eriti levinud hoiupaikade ja tõuaretajate seas.

Kasside koroonaviirusesse nakatunute seas muteerub viirus umbes viiel kuni kümnel protsendil juhtudest (ca üks protsent maailma kassidest) ning nakatab valged verelibled, mis omakorda hävitab kassi immuunsüsteemi, muutudes kahjutust FCoVist surmavaks FIPiks. Eriti suur riskirühm on alla aastased kassipojad, kelle nõrgema immuunsüsteemi tõttu on see tõenäolisem juhtuma.

Haigust esineb kaht moodi, kuid on mõlemad võrdselt fataalsed: märg variant, kus kassi rindkere või kõhuõõs paisub, täitudes vedelikuga, ning kuiv variant, kus vedelik puudub, aga kass on ikka sarnaselt haige ja palavikune. Kõigele lisaks on FIP haigus, mida on väga keeruline diagnoosida, kuna selle jaoks läheb tarvis mitmeid teste. Diagnoosiga või diagnoosita, ühel hetkel kass sureb ning aastakümneid oli ainus kiireim lahendus eutanaasia.

Suur läbimurre suure AGAga