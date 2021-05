Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks. Kirilli seikluste esimese episoodiga saab tutvuda siin.

Kuuldused, et Gunnar otsib Kirilli taga, levisid Maardu linnakeses kiiresti. Kogukond on kokkuhoidev ja Levadia fänniklubist leiti nõu andma Anton, kes hetkel on küll Kehra paberivabrikus tööl, eelmise krüptobuumi ajal aga kauples hoogsasti bitcoin'i.

Tõenäosus, et Kirillil õnnestub kaubeldes rohkem teenida kui hoides, on küll väike, kuid riskida on vaja. Gunnari kasteedist paremat motivaatorit selleks pole. Antoni esimene soovitus oli hakata iga päev lugema Reddit Cryptocurrency foorumit, erilise tähelepanuga Daily Discussion teemadele. Muud jutud on seal ka head. Keegi ehitas roboti, mis ostab või müüb BTC-d iga kord kui Elon Musk sellest Twitteris juttu teeb (tegu on pythoni scriptiga, mis on vabalt kättesaadav GitHubist). Keegi teine tuletas meelde, et kaugetel krüptovaluuta algusaegadel oli sait, mis jagas tasuta igale soovijale viis bitcoin'i päevas. Tänases vääringus teeks see üle veerand miljoni euro.



Teiseks selgitas Anton Kirillile, mis on stablecoin. See asi on ellu kutsutud loomaks mõningast stabiilsust krüptokauplemises. Stablecoin on seotud kas mõne pärismaailma valuuta (dollari, alates sellest kuust ka euro) või muu varaklassiga (näiteks kuld). Niisiis ei kõigu stablecoin'ide hinnad nii kiiresti kui muu krüpto omad, samas saab neid kaubeldes kiiresti teisteks krüptodeks vahetada. „Mõtle stablecoin'ist kui dollarist kauplemisplatvormil“, soovitas Anton, samal ajal kolmandat korda järjest helistavat vahetuse vanemat mute'i peale pannes.



Muud Antoni soovitused olid lihtsad ja loogilised:



• sisuliselt võimatu on põhjasid tabada, seega osta jupikaupa. Kui asi seisab enam-vähem paigal ja tahad välja saada, siis müü jupikaupa;

• lase kasumil joosta, aga kahjumil mitte, ehk langev asi müü kiirelt, tõusvat asja mitte;

• ära mine kukkuvat nuga püüdma, vaid oota, kuni langus on peatunud;

• ära mingil juhul kasuta võimendust. Kui Anton poleks võimendust kasutanud, ei töötaks ta paberivabrikus.



Vahepealse kahe nädalaga on Kirilli portfellil läinud järgnevalt.



Kogu portfell on 400 euri pealt kahe nädalaga plussis 8.675% ehk 34.7 euri.



Enim on tõusnud DOT:

FOTO: coinmarketcap.com

See pole onu Vladi kardiogramm, kui ta kiiruskaamerast läbi sõidab, vaid ADA hinnaliikumine:

FOTO: coinmarketcap.com

BTC-d kaubeldes saanuks vahepeal kena kasumi, kuid Kirill oli Pae pargis kalal:

FOTO: coinmarketcap.com

Ethereum ehk Tarkade Kivi liikus lollidele soodsas suunas:

FOTO: coinmarketcap.com