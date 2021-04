Digitaalse kunsti sünnist alates on selle lahutamatuks osaks olnud kopeeritavus, sealhulgas piraatlus. Võimalus teoseid paljundada ja jagada paiskas kaosesse kogu muusikatööstuse ning mõjutas tugevalt ka ülejäänud kultuurisfääri. Nüüd on toimumas vastupidine revolutsioon. NFT on plokiahela põhine lahendus, mis võimaldab verifitseerida, et fail digitaalse kunstiteosega on originaal ning seega rohkem väärt kui koopia (loe lähemalt Janar Ala intervjuust Cryptoempressiga). Teema on kuum ning see kajastub ka NFT oksjonite hindades. Nähtusele viskasid Ypsiloni palvel pilgu peale Lisette Kampus ja Martin Ehala.