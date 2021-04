Naljakas on see, et mõistuslik pool ühiskonnast on viimasel ajal oma väljaütlemiste ja olemisega sama jaburaks ja primitiivseks muutunud kui koroonaeitajate grupid. Nagu kaks lollikarja seisaks vastamisi, üks sõimab teist lapikumaalisteks, teine teist väärtuste ja põhimõtete mahamüüjateks. Ei midagi muud!

Äkki püüaks mahategemise asemel mõista? Mulle tundub, et siin on ikka see vana hea põhjus-tagajärg seis. Mõistuspärane lähenemine ütleb inimesele, et sa oled ise oma hädades süüdi, ise ei õppinud ametit, nüüd oled loll ja vaatad elu lõpuni pealt, kuidas teised inimesed hästi elavad. Teine, Helmete lunastajalik lähenemine ütleb jälle, et ei ole nii – kõik teised on sinu hädades süüdi, sina oled okei, neil läheb paremini ainult sinu arvelt. Ja igal sammul müüvad nad sind ja sinu jalgealust aina rohkem maha.

Kuidas sa siis sellise süüst puhta lunastatute karjaga räägid? Sõimad lolliks, lapiku maa kummardajaks, debiiliks, vastutustundetuks haiguselevitajaks? Sellega lõhe aina suureneb. Koolid on kinni, lolle tuleb massina peale. Helmete valijaskond aina täieneb.

Helme ei müü meid maha, Helme on tark mees, kõlab trollikontodelt. Neil on õigus, Mart teab väga hästi, et kui Eesti Euroopa Liidust peaks välja potsatama, siis tema ja poja persest tuleva asfaltiga ei saaks kevadel ühte bussipeatuse esist ka ära asfalteerida. Mees teeb lihtsalt müra.

Loll olla ei ole minu meelest kuidagi kuritegelik. Vastutust võtmata elamine on omamoodi luksus ja ma teeks ettepaneku see maksustada. Pikk jutt, sitt jutt – kui sa ikka ronid karantiini ajal karjaga platsile nakkust levitama, siis tõstame sul pisut sotsmaksu. Või pisut rohkem. Kõik, kes selle peale avalikult vigisema hakkavad, neil tõstaks ka. Levitad nakkust kas füüsiliselt või toetad nakkuse levitajaid mentaalselt – palun, aga annad järgmisest kuust oma rahalise panuse probleemi reaalseks lahendamiseks haiglapalatites. Või jääd tasuta bussisõidust ilma. Või matusetoetusest.