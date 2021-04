E-Eesti e-spordi-Eestiks saamist takistab lihtne inimlikkus

Eesti e-spordis on lahvatanud tüli. Alles möödunud aasta novembris suure hurraaga loodud ning üle-Euroopalist revolutsiooni lubanud MTÜ Arvutispordi Liit on segaste selgituste saatel juhatusest välja arvanud senise presidendi. Valdkonna võtmeisikud tegid pöördumise, milles tõstatavad terve rea küsimusi.

"Tundub, et poisid arvavad, et nad teevad midagi väga unikaalset, mida varem pole toimunud," kommenteeris olukorda Mario Enni, Wortex-Gaming e-spordi klubi asutaja. "Minu meelest on see aga siiski juba kolmas niinimetatud liit, mida viimase seitsme aasta jooksul luua üritatakse. Alati astutakse sama reha otsa – jäetakse vanad tegijad kõrvale ning võetakse liiga palju korraga ette," lisas ta.

Kolme mehe katus

Olukorda võiks pidada tavapäraseks siseringi naginaks, kui sellega poleks seotud populaarsuses kiirelt kasvav valdkond ning püüdlused, mille poole on seni liigutud pigem vaevaliselt. Nimelt alustas alles novembris loodud ning oma põhikirjas end Eesti Vabariigi territooriumil kübersporditegevuse juhtimises ainupädevaks deklareeriv kolme Ida-Virumaa mehe juhitav MTÜ läbirääkimisi Eesti Olümpiakomiteega. Kurioosseks teeb loo fakt, et tänase päevani pole tollel seltsil ühtegi liiget, veelgi enam – mitme tänaseks juba kümneid aastaid tegutsenud kogukonnaga pole ühendustki võetud.

"Meie oleme alati igakülgselt avatud koostööks," vastas küsimusele MTÜ juhatuse liige Aleksei Granin ning viitas liidu loomise järel antud pressikonverentsile, mille käigus nad kõiki huvilisi enda tegemistega liituma kutsusid. Küsimusele, et kas poleks olnud targem eelnevalt valdkond põhjalikult kaardistada ning alles seejärel üheskoos teiste liidritega katusorganisatsiooni looma hakata, vastas Granin, et nad tegutsesid entusiasmi pealt ja võtsid initsiatiivi.

"Meil oli praegu lihtsalt võimalus rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks saada ja me tegime seda, et Eesti e-spordil oleks mingisugune alus olemas," lisas ta.

Edu tagaks usaldusväärsus

Igasuguste heade suhete aluseks, kaasa arvatud (eelkõige) rahvusvaheliste alaliitudega, on aga usaldus, mis teenitakse välja ajaga, mitte niivõrd poliitikutega poseeritud postituste ja meedias kõlama pandud fantaasiatega. Kahtlemata ei aita sellele kaasa ka tülid, mis kaasnevad enda valdkonna ainuliidriks ja parimaks eksperdiks kuulutamise ning juba viis kuud pärast asutamist juhatusest välja visatud presidendiga.

"Alates 7. aprillist ei ole Ivanil [president Ivan Dmitrijev] Liiduga mingit seost ja kõik talle antud projektid või lubadused on ainult tema isiklikud toimingud ...," teatas liidu sotsiaalmeedia kaudu tehtud pöördumine. Kui viitasin Graninile, et postitusest pole tüli tegeliku põhjuse kohta võimalik kuigivõrd teada saada, andis ta mõista, et ei soovi sellest rääkida. "Jah, tegemist on rahastamisega seotud konfliktiga, kuid kuna ta oli minu väga hea sõber, siis ma ei tahaks seda täpsemalt kommenteerida," vastas ta.

