Selline igatsus sündmustevaese elu järele on igati mõistetav. Enamik alustavatest ettevõtetest on teise aasta lõpuks maksejõuetud. See on veel lootustandev statistika, palju raskem on läbi lüüa muusiku või kunstnikuna. Konkurents on tihe ning kõik ei saa olla superstaarid ja edukad iduettevõtjad.

Kuid kõik ei peagi olema. Keskpärasusel on omad plussid ja neid ei maksa alahinnata. Madalamad ootused toovad vähem pettumust ja ärevust. Pole vaenlasi, pole kadetsejaid, see-eest on suur ring inimesi, kellega rääkida lihtsatest, kõigile arusaadavatest asjadest. Selle põhimõtte järgimist moes ja käitumises teatakse normcore’ina, järgijaid normie’dena.



Normie mõistab, et pole mõtet raisata aastaid ja närvirakke erilisuse tagaajamisele, kui palju lihtsam on olla leebelt tavaline. Teatud mõttes on normie tarbimisühiskonna versioon budistist. Idamaa mõtteterade asemel juhindub ta aga kõigile telekast tuttavast lausest: “Anything you say can and will be used against you.” Parem on seega rääkida ja teha võimalikult ohutuid asju.