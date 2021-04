Fännid:

Eriti veider on vastu võtta selline otsus pandeemia ajal ja loota, et jalgpalli fännid on ühel nädalal Torinos, teisel nädalal Madridis momendil, kui inimestel on raskusi endale toidu saamisega. See näitab, kui out of touch klubi omanikud on kogu spordiga. Fännid on vajalik osa jalgpallis ja seda oleme näinud kogu pandeemia ajal, vaadates tühje tribüüne

Mängijad ja peatreenerid;

Kõige suurem probleem on just hooaja lõpuks, et mängijad on väsinud hooajast. Hooajale juurde lisada a la 30+ mängu on täielik lollus ja kõige otsesemas mõttes tapab mängijaid ja treenereid.

Väiksed klubid:

Minu meelest on see ebaaus väikeste klubide vastu või klubide vastu, kellel pole nii palju raha. Mõte sellest, et me ei näe enam järjekordset Portot või Monacot suurtele meeskondadele ära tegemas, toob väga mõruda maigu suhu. Mul ei ole midagi selle vastu, kui meeskondadel on palju raha, et sisse tuua parimaid mängijaid, parimaid treenerid, kuid see positsioon peab olema ära teenitud, mitte ainult seetõttu, et su klubi omanik on vene miljardär või Abu Dhabi sheik.

Mille nimel:

Inglismaa liiga tegi ultimaatumi, et need meeskonna visatakse liigast ja karikatest välja, mis on suur küsimärk. Miks sa tahad loovutada siukse asja mingi raha mängumaa pallimere liigaga? Kogu selle liiga point on see, et 15 meeskonda, sama 15 meeskonda mängivad üksteisega, kedagi ei tule juurde, kedagi ei lähe, nii et mille pärast nad üldse mängivad? Willy Wonka kuldse pileti nimel? Ja hooaja lõpu ekstaas tuleb pigem sellest, kes liigast välja kukub või liigasse saab, sest see, kes liiga võidab, on tihtipeale otsustatud juba jõulude ajaks.

Henry-Laur, Manchester Unitedi fänn:

See on jalgpallifänni jaoks, kes iga nädal vaatab -see on suurim õudusunenägu. Ma ei tea mitte ühtegi fänni, kellele see asi meeldiks. Ütleme, et mul on ka häbi enda klubi Manchster Unitedi ees, et nad sellise asjaga kaasa lähevad. Ma ei usu, et klubis sees mängijad ja Sir Alex Ferguson seda heaks kiidavad, pigem tahavad seda ameeriklastest tõpradomanikud Glazerid. Kogu kontseptsioon rikuks ära jalgpalli solidaarsuse võlu ja polegi midagi mille peale mängida.