Pesukarud ja vallutavad humalad. Kliimamuutus soosib võõrliikide levikut.

Hõbehaigur. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Keskkonnaameti eluslooduse valdkonna nõunik Agu Leivits tõi välja, et head näited sellest tendentsist on hiljuti siia levinud šaakal ning viimastel aastatel suhteliselt tavaliseks muutunud linnud hõbehaigur ja lääne-pöialpoiss. “Eelkõige jõuavadki siia lõunapoolt esmalt hea levimisvõimega liigid – linnud ja lennuvõimelised putukad. Näiteks on Eestis viimasel kümnendil lisandunud 6 lõunapoolse levikuga killiliiki ehk umbes 10 protsenti siinsest kiilifaunast,” rääkis Leivits. Järjest lisandub ka uusi liblikaliike.

Mitte homme, vaid juba eile

Kui meie kliima on saamas sobilikumaks meie vaates lõunapoolsetele liikidele, siis praegu Eestis olevatele liikidele võib see kliima muutuda ebasobivaks ning liike võib Eestist lausa kaduda. Leivitsa sõnul on praegu kadumas lindudest näiteks rabapüü ja tutkas. Samuti soosib kliimamuutus lehtpuid ning okaspuude kasvutingimused muutuvad ebasoodsamaks. “Samas on ka näiteid põhjapoolsetest liikidest, kelle seisund on tänu hästi kaitstud elupaikadele Eestis stabiilne – näiteks rida soodes pesitsevaid liike – või lausa suurenev, näiteks heletilder soodes,” rääkis Leivits.

Tutkas (vasakul) ja rabapüü (paremal). FOTO: Tutkas: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63247; Rabapüü: Derek Ramsey. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=316709

Just lindude näitel on juba näha kliimamuutuse mõjusid. “Rändlinnud saabuvad Eestisse varem ja lahkuvad hiljem kui mõnikümmend aastat tagasi. Pesitsusvaatlused näitavad, et paljud linnud alustavad praegu pesitsemist varem kui pool sajandit tagasi,” rääkis Leivits. Ta lisas, et jäävaba mere tõttu talvel jääb järjest rohkem ja sagedamini veelinde talvituma Eesti merealale.

“Jaapani Humal 3: Euroopa ülevõtt”

Kõige selle juures on aga küllaltki raske ennustada liikide tulekut, enne kui nad juba siin on, sest väga väheste liikide kohta on tehtud täpseid kliimamudeleid, kuidas kliimamuutused võiksid liigi levikut mõjutada. “On aga üksikuid väga markantseid näiteid, kus hinnanguliselt lähikümnenditel on oodata liigi plahvatuslikku levikut juhul, kui inimene midagi ette ei võta,” rääkis Linnamägi.

Üheks neist on kiirekasvuline ronitaim jaapani humal, mille levikut Euroopas mõjutavad märgatavalt veidi niiskemad suved ja pehmemad talved. Euroopa Liidus on jaapani humala kasvatamine keelatud, kuna see on võimeline kasvama väga kiirelt ning üle võtma suuri maa-alasid. Kiire googeldamisega leiab, et illegaalse jaapani humala seemneid müüvad pea kõik suuremad seemnepoed.

Allolevad kaardid näitavad jaapani humala eeldatavat maksimaalset levikuala praegustes kliimaoludes ja aastal 2070.

Kaardil on punasega märgitud jaapani humala eeldatav levikuala praegu (vasakul) ja aastal 2070 (paremal). FOTO: Kaardid: EPPO (2018) Pest risk analysis for Humulus scandens. EPPO, Paris. Aluspilt: Dalgial - Own work, CC BY-SA 3.0.