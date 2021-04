Kui oled päriselus võitja, siis su eluloofilmis ei mängi peaosa Leonardo DiCaprio. Reaalses maailmas löövad šarmiga läbi üksnes aferistid ning nende edu on üürike. Päriselu võitjat — sellist nagu Klandorf, Põlluaas, Riisalu, Järvik või Vallbaum — kehastaks Danny DeVito.

Igaüks, kes on kunagi burgeri tellinud, teab, et päris toode ei näe välja selline nagu reklaam näitas. Sama lugu on eduga. Võitjaks saamine ei tähenda, et elu hakkab olema nagu muusikavideos. Sa võid osta Itaalia sportauto aga kujutad ette, kui nõme sellega Peterburi maanteel on? Võid võtta nukunäoga kaaslase (või isegi kümme) aga oled sa valmis kuulama 24/7 jutte teemadel “Mulle meeldib reisimine, mis sul lemmiklinn on?” ja “Kõik, mis juhtub, juhtub põhjusega. Minu ilu saladus on tervislik toitumine.” Ka ärakolimine ei aita. Ükskõik, kui hästi sul siinpool Berliini müüri läheb, Monacos oled sa ainuüksi päritolu tõttu kaotaja.