Telegrami narkochat: 15 aastane süstis amfetamiini ja politsei tegi GIFi

Pauguga. Konkreetselt.

Selles, et ka narkokaubandus on digitaliseerunud maailmas sotsiaalmeediasse kolinud, pole midagi üllatavat. Eriti kui sõnumirakendused end anonüümsust tagavateks ja turvalisteks tituleerivad. Me kõik tahame seda uskuda ja usaldada, et oma privaatseid ja illegaalseid tegemisi ajada. Küll aga kui teha seda gruppides, kus on mitu tuhat liiget, siis on see vaid aja küsimus, mil politsei äritsemisele jälile jõuab. Iseasi on muidugi see, millal grupiliikmed ise politseile jälile jõuavad. Selle juhtumi puhul ei jõudnudki, politsei andis endast ise enne märku.

Kuigi samasugune tegevus käib paljudes sotsiaalmeediavõrgustikes, siis politsei võttis Telegrami fookuseks sellepärast, et seal on tegevus väga ulatuslik – jälgitud gruppides olevate kasutajate kokku lugemiseks läheks vaja üle tuhande kätepaari. Teisalt oli missiooni eesmärk ka ennetustegevus, kuna suur osa kasutajatest neis gruppides on noored ja lausa alaealised. Vainola sõnul oli eesmärk anda noortele mõista, et see näiline anonüümsus, mida virtuaalne keskkond lubab, ongi päriselt näiline. “See on pettekujutelm,” sõnas Vainola. “Täpselt nii, nagu on tuvastatav narkomüük edasimüüjalt tarbijale käest kätte, on see tuvastatav ka sellisel juhul, kui müüa narkootilist ainet peidikute või interneti vahendusel, sest ebaseaduslikust tegevusest jääb maha jälg ning lõpptarbija on siiski inimene – jutud levivad, inimesed suhtlevad omavahel.” Küll aga politsei igale poole ei jõua ning mõne grupi turvalisusmiraaži kadumisel tekivad lihtsalt uued grupid, isegi kui mõned suuremad ärihaid on oma karistuse kätte saanud.