On hetki, mil on vaja teine inimene kiiresti oma elust kaugele nahkerisse lükata. Enne, kui kedagi suhtlusest blokkima hakkad, tee kindlaks, kas ta saab sellest teada, kas ta saab vanu sõnumeid edasi lugeda või kas sina pääsed varasematele vestlustele ligi.

Vanad sõnumid jäävad mõlemale poolele nähtavaks, kaasa arvatud pilt hetkest, mil sa keset Zoomi koosolekut kraanikausis toimetad. Kui oled ära blokitud, saad saata ka sõnumeid edasi, kuid teine pool neid kätte ei saa. Sinu poolt saadetud sõnumite kõrvale jääb üks linnuke. Sa ei näe staatusest, millal see, kes su ära blokkis, online on, samuti ei saa sa teha talle kõnesid. Nõnda on üsna raske aru saada, kas oled ära blokitud või on teine pool lihtsalt äpi kustutanud või pikalt offline.

Siin on asi lihtne ja mõistatamist pole — Twitter ütleb otse välja, et oled blokitud. Vanad sõnumid jäävad mõlemale poolele loetavaks, uusi saata ei saa. Kõige normaalsem lähenemine siit nimekirjast.

Sisenedes teaduse nimel iidsesse keskkonda, lendavad koheselt peale kasutaja Belgradist, kelle kinnitusel suudlus on sillaks kahe südame vahel, teine Kuressaarest ning 33-aastane tegelane, kes kolis just Harjumaale. Kõik blokkimise kandidaadid. Sarnaselt Twitterile on asi selge ja läbipaistev: teade ütleb, et sind blokeeriti. Kui proovid veel blokeerijale kirjutada, siis "send" nupp ei tööta. Tema profiilile minnes ütleb Rate, et kasutaja pole sulle kättesaadav, ning juhatab su nukralt lehele "Sind blokeeriti", kus sulle ilusti kätte näidatakse, kes sind blokeerinud on. Varem saadetud sõnumid jäävad alles.