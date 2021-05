Rate.ee’st on saanud säästu-Tinder. Isegi värvigamma on sama ning TOPi sümbol näib olevat otsene Tinderi logo rip-off. Samas on mõned asjad ka muutmata jäänud — lehel saab hinnata kaaskasutajate välimust ühe pildi põhjal, et siis nemadki saaks teada, kui hotid või notid nad on.

“Nüüd on meid juba 644 283,” teatab rate.ee, kui olen oma kasutaja valmis saanud. Jääb veel lisada pilt ja varsti võib mindki leida rate.ee TOPist. Kuid veel enne, kui jõuan valida pildi, mis pädeks kõikide Meeliste, Rünnode ja Kevinite südamete murdmiseks, on mu postkast täitumas. Armastusluule Serbiast, lõpus küsimus: “Millised on teie huvid siin? Seiklus või tõsine suhe?”, väike tsau-mis-teed Kuressaarest ning avatud vestleja, kelle profiil ütleb Tartu, kuid esimeses sõnumis teatab mulle, et on hiljuti Harjumaale kolinud. Iga natukese aja tagant lisandub mu rate.ee postkasti mõni uus kavaler. Vähem kui 24-tunniga sai minu kasutaja, 22-aastane neiu Tallinnast, 13 sõnumit meestelt vanuses 23-60. Tundub tõesti, et Rate’is on mehi jalaga segada. Ja tõesti ainult mehi, sest enese sooks “neiu” märkides otsustas Rate mu seksuaalse orientatsiooni ise ja mina ei pidanudki pead vaevama. Easy.

Kuvatõmmis Rate.ee lehelt. Mõnusat flirtimist soovib sõnumikastis Rate tegevjuht. FOTO: rate.ee

Rate pole lihtsalt surnud pilgul paremale-vasakule swipe’imise koht. Ei-ei, Rate pakub palju enamat. Ekraani ülaribas on Rate enda logole veel neli tegvusteni viivat sümbolit. Kõige esimene neist on variant mängida mängu “Vali mind”, mis on nõnda kirgiküttev, et Maire Aunaste “Reisile sinuga” lausa kahvatub selle kõrval. Ekraanil on kuue kütkestava noormehe pildid. All on kirjas ka vanus, tähtkujusümbol ja fotode arv nende profiilil. Müstikaloori säilitamiseks aga ei ole kaasa pandud noormeeste nimesid. Kui põnev! Mängu kirjeldus on lihtne: “Ühele noormeestest Sa meeldid. Aga kes neist meeldib Sulle?” Sinu ülesanne on valida kuue seast oma lemmik. See mäng täidab Rate’is Tinderi matchimise süsteemi, sest kui valid rivistusest vale noormehe, saad vastuseks “Ei ühtinud!” Selle kaudu noormeeste profiilile minemiseks ja osadeks teisteks toiminguteks aga on vaja VIP-kasutajat – seitse päeva hinnaga 3.25 eurot, 30 päeva 7.90 ning üheks aastaks VIP-kasutajaks saamine soodsa 49.90 euroga. Kuid kas armastuseotsingutele üldse saab hinda panna?

Kuvatõmmis Rate.ee lehelt. "Vali mind" mängureeglid. FOTO: rate.ee

Samas ei ole ühtimine vajalik potentsiaalsete kavaleridega suhtluse alustamiseks. Näiteks kui minna hinnangute andmise lehele, siis seal silmajäänu profiilile minnes saab lähemalt tutvust teha esiteks tema profiilisisuga, kuhu muuseas saab ka sünkroonida oma Instagrami ja Spotify kontod, teiseks saab olla mitte nii pealetükkiv ja huvisubjektile emojidena kingitusi saata. Kui aga julgus rinnus tuksleb ja tahaks ruttu tähelepanu saada, siis ei pane ükski ühtimatus kätt ette ka kohe silmarõõmule sõnumi saatmisele. Silmarõõme saab valida ka lausa TOP edetabeli põhjal, kus on koos kõik kõige kuumemad kuumuse järjekorras. Seal saab ka valida vanusevahemikku ja piirkonda, kui näiteks on soov võrrelda Jõgeva ja Haapsalu hurmurite reitinguid.

Kuvatõmmis Rate.ee lehelt. Lehe enda kokkuvõte sellest, mis on Rate'i eesmärk. FOTO: rate.ee

Kunagi oli Orkutis võimalus näha, kes on sinu profiili külastanud. Rate on selle omaduse jõudsalt aastasse 2021 vedanud. Sul on võimalus näha selge nimekirjana kõiki neid, kes on sinu profiili külastanud, sinu pilti hinnanud või sind blokeerinud. Kui Rate ka ühtegi teist auhinda ei saa, siis läbipaistvuse karikatel paneb see küll kinni kõik kategooriad.