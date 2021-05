Sulle kui noorele aktiivsele inimesele teeb muret süsteemne seksism, patriarhaat, kapitalism, heteromehe võim… Tahad seda kõike muuta ja rohkem võimu endale saada? Suurepärane! Selleks on viisid, mis töötavad ja viisid, mis ei tööta.

Ei tööta see, kui Sa:

- Passid all day every day Internettides ja nõuad endale rohkem võimu, pooleks säutsudega depressioonist ja ärevusest, joomisest, neoliberalismist, meestest ja naistest. Lihtsalt ei tööta. Bill Gates, Elon Musk ja Taavet Hindrikus ei saanud võimupositsioonile BFF-ide ja ally-dega tweetides.

- Usud lollust, mille nimi on võimestamine (empowerment). Keegi teine ei saa Sulle võimu anda. Kui annan Sulle üle sidemed, osalused firmades ja juhatuse liikme volitused, kannan rahad ja väärtpaberid üle ja ulatan auto võtmed, siis see ei tee Sind võimsaks. Juhtub hoopis see, et kuue kuu pärast on raha otsas, firmad pankrotis, telefoni keegi enam vastu ei võta ja auto on Autopant24 valduses. Sina oleks veel rohkem antidepressantide ja alksi orkis ja mina ka. Kui Sul oleks omandatud oskusi võimu hoida, siis Sa oleks juba võimul. Kuna Sa veedad oma päevi punktis 1 kirjeldatud tegevusi tehes, siis Sa ei suuda võimu akumuleerida ega säilitada.

Mis töötab (see on väga igav):

- Räme töö grind. Keegi ei kandnud mulle võimu üle, sest peenis. Selleks tuli võtta riske ja vastutust. Ma ei joo ega pane pidu, klubides ei käi, aineid ei tee, ärevuse ja depressiooni vastu aitab, kui maniakaalselt palju tööd teha. Ise olen selgeks õppinud projektijuhtimise (ka IT-projekide juhtimise), müümise, finantsanalüüsi ja sada muud oskust. Istud arvuti taga ja mitte Friendsi ja Videvikku vahtides vaid rämedalt tunde töö alla pannes. Kui näitad, et suudad edukaid projekte luua ja lubadusi täita, tekivad ka sidemed ja sotsiaalne kapital.

- Get this, bestie. Kõigil on õigus, kes ütlevad, et säästa ja investeerida saab ka 10 euroga kuus. 120 euri aastas + tootlus pole palju aga hulga väärtuslikum on mindset mille niiviisi omandad. Mõne lühikese aastaga saavad kümnetest sajad ja sadadest tonnid. Kõlab pikalt ja igavalt? Mitu aastat Sa Zavoodis ja Svetas auku oled pannud?

Domineeriv arvamus on, et võimu saab üksteisele saata nagu pangaülekandega ja neid ülekandeid teevad ainult kapitalistid üksteisele. See teooria on võrdne umbes lameda maa omaga. Ma arvan, et selliseid mõttemudeleid põhjustab Xanaxi, kangete kokteilide, kahtlase väärtusega läbu-urgaste, halva spiidi ja Robert Pattinsoni koosmõju.

Reaalselt võim nii ei käitu. Mina ei saanud seda, sest keegi tegi mulle üleka ja ma ei saa seda ka Sulle üle kanda. Ise pead Twitterist välja logima, joomise maha jätma ja fucking tööle hakkama, nii nõme ja igav kui see ka ei tundu. Võid muidugi mind mitte uskuda, edu siis lipukestega meeleavaldustel võimu juurde nõudes. Seda ei saabu mitte kunagi.