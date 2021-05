"Ah et 3D-installatsioon "Räägi seinaga"? No on alles nimi pandud sellisele mõttetule käkile! Mingi möla kõrvaklappides ja valgustatud krohv. Mitte isegi avangardism enam. Pole üldse kunst ega midagi. Perssekukkunud joodiku deliirium on see või kurat teab mis!"

Kaks, kes kõrvaklappide ajupesule ei allunud, olid mõlemad mulle tuttavad. See pikajuukseline trummar, Asko või Ahto või mis ta nimi oli, on Tartu boheemlane. Tema on niikuinii pidevalt vines või ainete mõju all. Võib-olla oli tal siia tulleski plotter keele all või igeme vahel. Igatahes põrnitses poiss tühja seina sellise uudishimuga, et see teisteski näitusekülastajates uudishimu äratas. Isegi sedavõrd, et kõrvaklapid said otsa, kuigi varutud oli 10 paari ja seda nii nais- kui meeshäälega teksti edastamiseks. Teine ükskõikne oli Ahelia, Iisraelist pärit naiskunstnik, kes siia sattus ilmselt uudishimust – noh, tema arvatavasti ei saanud lihtsalt kõrvaklappide tekstist aru.