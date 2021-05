Reet võttis mehel käest kinni. Alguses ettevaatlikult aga siis tema ilusad päevitunud sõrmed lukustusid käe ümber. Reet sulges silmad. Juba ammu polnud ta mehe puudutust tundnud. Turvalisust. Igapäevaselt oli ta inspektor Mets, mõrvarühma uurija. Harva juhtus, et oleks võimalust olla lihtsalt Reet. Lihtsalt naine. Teha ennast ilusaks enda ja kellegi teise rõõmustamiseks mitte seepärast, et olla ametlik. Juuksed kinni, et ei oleks ühtegi uitavat juuksekarva. Minimaalselt meiki. Mustad, mitte midagi ütlevad kingad koos mitte midagi ütleva tumeda kostüümiga ja need sukad. Need kuradi sukad. Reet vihkas neid sukki. Kogu hingest.