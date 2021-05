Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Turge dikteerivad kaks deemonit, ahnus ja hirm. Kirill langes viimase küüsi ja jäi ilma Ethereumi boomist. Nimelt müüs ta 3000 peal maha mitte ainult Ethereumi vaid ka shitcoinid ning liikus 100% BTC-sse. Kirilli eeldus oli, et 3000 on psühholoogiline piir, kust hakatakse väljuma ning see võib kaasa tõmmata ka teised mündid. Nagu täna teame, pani Kirill eepiliselt puusse, sest Ethereum on tõusnud üle 4100. Samuti ei teinud Kirill kaasa sõitu Dogecoin'i karusellil. Ükskord ta juba astus maja ees Dogecoini sisse.