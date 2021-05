DogeCoin on Elon Muski säutsude najal teinud korralikke ameerika mägesid. See meemist sündinud krüptovaluuta pole aga kaugeltki ainus veidrus turul. Siin on meie lemmikud.

TrumpCoin tuli turule märtsis 2016. "Digitaalne krüptovaluuta toetamaks Patrioote üle maailma", teatas nende valge paber. Kodulehel olev tekst ja pildikeel viitavad, et tegu oli lihtsalt kellegi katsega sisse kasseerida kaks buumi — trumpism ja krüptovaluuta. Tundub, et 1+1 võrdus seekord 0,001, kuna TrumpCoini käibed on jäänud kehvakeseks. Tipphetkel tehti tehinguid veidi üle 100 000 USD väärtuses, võrdluseks kaubeldi DogeCoini eile 17 818 367 523 USD eest. TrumpCoini suurim hind oli 0.74 USD, täna on münt väärt vaid 0.1 dollarit. Kuna antud valuuta teeb aeg-ajalt hüppeid üles (ja vältimatult ka alla), võib see siiski sobida kauplejale, kelle riskiprofiil lubab lühikeste pükste väel Tšernobõlis ringi lasta. Leitav on õnnetu münt ainult kahelt kauplemisplatvormilt.

DeepOnion. Me ei hakka valetama, et saame aru, milles seisneb ekstrakiht turvalistust ja anonüümsust võrreldes Bitcoiniga. DeepOnion turundab end otseselt tumeveebi valuutana, millega järelikult saab osta kaubagruppe, mis tumeveebis levivad — relvad, narko, häkkeriteenused ja nii edasi. Kujutame nüüd hetkeks ette inimesi, kellel on vaja sooritada tehinguid ning kelle jaoks ei ole isegi Bitcoin piisavalt anonüümne. DeepOnioni kauplemismahud on samuti üsna väikesed. Valuutana tundub usaldusväärsem kui TrumpCoin, ent palju rohkem selle kiituseks öelda ei saa.

AgroCoin — projekt, mis paistis silma suurepärase nimega. Paraku ei saa me selle vahendusel ettenähtavas tulevikus maksta ei väetise, fekaaliveo ega Passat B5 varuosade eest. Ainus number, milleni nad jõudsid, on 145 jälgijat Twitteris. Viimane postitus pärineb 4. septembrist 2019 ning lükkab ümber kuuldused asutaja Rodrigo Domenzain'i arreteerimisest. 12. septembril loeme aga Mehhiko meediast, et asutaja Rodrigo Domenzain on arreteeritud seoses suurejoonelise agropettusega.

SexCoin, münt pornotööstusele. Kodulehelt nähtub, et valuuta taga on kolm arendajat, mõistatuslik ärimees ja veel mõistatuslikum guru. Neile viiele lisaks salapärane ilus tüdruk, kes peaks tegelema sotsiaalmeediaturundusega, kuid kelle sotsiaalmeediakonto on kustutatud. Samuti tuleb kodulehelt välja, et parim business case sellel gängil oli teha veebikaameraporno sait, kus antud mündiga maksta saab. Ringluses on 128 miljonit SexCoini kuid vabalt kaubeldavad need ühegi platvormi vahendusel pole.