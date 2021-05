Pandeemia on segamini paisanud elurütmi kõikjal maailmas. Keenia korrespondent Adam Lekanaiya jagab Ypsiloni lugejaga vaadet Nairobi turule, kus noored e-kaupmehed on käepäraste vahenditega asunud täitma Amazoni-kujulist tühja nišši.

Keenia poliitikat kujundavad etnilised jõujooned, korruptsioon on siin eluviis. Kuigi SKP kasvuks prognoositakse tänavu 6.9 protsenti, on probleemiks noorte tööpuudus. Ligikaudu 39 miljonit noort keenialast on sissetulekupüramiidi põhjas. Olukorrale pole kasuks tulnud ka pandeemia. Majanduse pidev sulgemine ja taasavamine on võtnud noortelt kindlustunde tuleviku ees. Kuigi raske on kõigil, on pandeemia enim mõjutanud neid, kes ennegi haavatavad olid.

Kuid kriis on kaasa toonud ka võimalusi. Pandeemia kiirendas pööraselt Keenia digitaalset majandust ning e-kaubandus on tõusuteel. Mitmed varasemalt töötud noored — suur osa neist paikneb pealinnas Nairobis — on asunud ise tooteid maale tooma ning müüma. Seda võimaldab odava interneti ning nutitelefonide kättesaadavus ja asjaolu, et riik sektorit sisuliselt ei reguleeri ega maksusta.

"Alustasin oma äri kõigest 1000 shillingu (7,71 eurot - toim.) suuruse taskuraha ning mobiiltelefoniga," ütleb Agnes, kes omab Nairobis poodi. Ta on üks kaupmeestest, kes asus täitma tühja nišši Keenia turul — suured e-poed nagu Amazon seal ei tegutse. Agnes võttis kätte ja hakkas müüma Whatsapp’i ja Telegrami gruppides. "Läksin Kamukunji, Nairobi piirkonda, kus on suured poed ja ostsin kaks paari kingi. Postitasin need oma WhatsAppi staatusesse ning müüsin kolme tunni jooksul maha."

Edasi õppis Agnes sotsiaalmeedias müümist, rajas oma kliendibaasi ning asus otsima uusi tarnijaid ja tootegruppe. Nüüdseks on tal Nairobis mitu kauplust ja ta toob ise Hiinast kaupu maale. Agnese-sarnased isehakanud kaupmehed on saanud turul arvestatavateks tegijateks. Naise ärist lõikab kasu ka tema kogukond, kuna Agnes toetab teenitud rahaga oma koduküla.

Otse Agnese poe vastas peab kauplust Eunice Wangari — kahe lapse emast endine koduabiline, kes kaotas töö koroonapandeemia esimese laine ajal. Temasugused ümbrikupalka saanud töötajad jäid kriisi saabudes kohe kaitseta. "Inimesed tegid seda, mida ellujäämiseks vaja," räägib Eunice. Ta külastas sõpra Nairobi eeslinnas Langatas, kes õpetas talle netimüüki. "Olin alguses veidi skeptiline," sõnab Eunice, "kuid kuna kaotada polnud midagi, otsustasin proovida. Investeerisin kõik oma säästud, umbes 100 dollarit ja palvetasin Jumala poole, et äri õnnestuks."

Väikeettevõtlusel on Keenias mitmeid takistusi. Raske on leida rahastust ning äri tegemiseks vajalikku oskusteavet. "Alustades polnud mul suurt midagi. Ka usku edussse oli vähe, sest ma polnud isegi koolis käinud, müüma pidin aga hakkama telefoni ja interneti teel," räägib Eunice.

Kuid e-kaubanduse sektor buumib nõnda tugevalt, et Eunice’i saatis edu ning ta õppis kiiresti. "Kuu ajaga olin juba teinud hulga müüke. Raha tuli kergesti tagasi ning WhatsAppis, Telegramis ja Facebookis müümine ei nõudnud suuri pingutusi. Pandeemiast hoolimata müüvad kaubad hästi ning lisatasu on võimalik teenida ka kohale toimetamisega. Elan mugavalt ära ja olen ärinaisena õnnelik."

E-kaubanduse plahvatuslik kasv on loonud hulganisti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mille olemasolu on majandusele äärmiselt oluline. Kuna ärisid finantseerib suur käibekiirus, on firmad enamasti ka võlavabad. Varasemalt on laenude saamine pankadest olnud alustavatele firmadele suureks probleemiks ning see on pidurdanud majanduse arengut.