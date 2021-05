Kui T-34 tõi Nõukogude Liidule võidu suures Isamaasõjas, siis Passat B5 najal võideti sõda alkoaktsiisi tõusuga. On märgiline, et keskmiselt on Eestis üks Volkswagen Passat iga kaitseliitlase kohta: mõlemaid on 26 tuhande ringis. Passat on maapiirkondade kaitsevall, mis hoiab iivet ja kultuuri ning hoiab ära ääremaastumist.

Kõrvalteedel liigub mitmeid murdjaid. BMW E39 ja Audi A6 C5 võivad kogenematule silmale näida kruusateede kuningatena, ent B5 Passat on siinne tipukiskja. Põhjus on proosaline. Kui vana bemmirondi omanikule teeb lisanduv odomeetrinäit tuska, siis B5 omanike seas on suur läbisõit auasi. Uhkusega postitatakse pilte odomeetritest, tõendamaks poolemillist ja suurematki läbisõitu.

Teadjamehed räägivad, et Passat B5 66kW ja 81kW mootorid peavad vastu 600-700 tuhat kilomeetrit, kui neid regulaarselt hooldada. Vana Golfi töökindlus, Lõuna-Eesti teedele sobiv tugevam veermik ning odavad jupid ongi valem, mis on B5 Passatist teinud ökosüsteemi kuninga. Kuigi teedel kohtab enim kahte eelpoolmainitud mootorit, on Passat B5.5 perekonnas ka hästihoitud saladus. Selleks on sõge W8 mootoriga nelikveoline sleeper tüüpi versioon, mis arendas 202 kilovatti ning oli jõuallika kaudu kauges suguluses Bugatti Veyroniga. Sobilik riistapuu krüptovalutaaga rikastunud kohalikule asukale, kes tahab juurtega kontakti hoida endale liigset tähelepanu tõmbamata.

Siis kui põlvakas Lasnamäele kolib Oma maisel varal tuleb silm peal hoida Posted by Põlva meemid on Wednesday, 5 May 2021

Kulusid aitab madalal hoida ka ida- või lõunapiiri tagant kütuse toomine. Selleks sobib B5-e 62 liitrine kütsipaak, mis jääb E39 ja A6 C5 omale küll alla, enamikele teistele äärealade-asukatele teeb aga silmad ette. Kombinatsioonis mõne säästlikuma mootoriversiooniga peab kabanossipunktis käima nii harva, et lihtne on andeks anda rooste kapoti äärel ja rattakoobaste juures, iseloomutud kerejooned, ebatäiusliku disainiga tuled ning Maaülikooli ühiselamust eristamatu interjööri.

OMG OMG OMG Täggi sõber põlvast kes saab võtta lõpuks passu paagi täis, ja ei pea enam 10l kaupa solkima kuni tuli ära kustub Posted by Põlva meemid on Friday, 3 April 2020

Passatiga käib käsikäes eluterve ja eneseteadlik huumor, erinevalt paljudest vanade Bemmi, Audi ja Mesavendadest ei kuulu Passati standardvarustusse ora perses. Seda huumorit on tänuväärselt talletanud Põlva meemide lehekülg Facebookis.