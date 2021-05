Eelmine kord kirjutasime, et konsensus ennustab BTC-le kahe- kuni mitmekordistumist, kuid see konsensus koosneb suures osas küsitava usaldusväärsusega analüütikutest. Oleviku pealt lõputu kasvu jooni on küll tore tõmmata, ent just Muski säutsus mainitud keskkonnamõju on suur BTC risk. Maailmas, kus isegi terrorirühmitus Al Shabab keelustas kilekotid see debatt tuleb ja tuleb rängalt.

Võlga tagasi ootav Gunnar sai sellest küll veidi aru, ent veidi andis Kirillile molli ka. Paremini mõistis muret hambaarst Maksim*, kes on ka ise krüptoinvestor, Kirillist palju pädevam. Kuigi Maksim peab keskkonnateemat BTC juures oluliseks, ei usu ta, et see BTC-le kabelimatsu tähendab: "irooniline on, et Musk ju küsis veel enne seda BTC avaldust, et kas Teslasid peaks saama Dogecoini eest osta. Mõlemad on PoW (kuigi Doge energia tarbimine madalam)."