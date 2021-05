Kuna Kirill oli eelmises elus aktsiakaupleja (seda näitas teadjanaiselt ostetud sünnikaart) siis õrnalt meenutab turupilt investeerimise vaates talle sell in May and go away klišeed. See on loomulikult meelevaldne ja analoogiaga saab mängida ainult turupsühholoogia koha pealt, sest erinevalt börsil noteeritud firmadest ei teata krüptovaluutad tulemustest.



Kauplemise vaates aga on karuturu rallid sageli kõige rämedamad ja hindu ekraani taga pidevalt refreshida viitsides võib praegusel ajal väga korralikult teenida. Näiteks need, kes ADA-t nädalavahetusel müüsid ning nüüd tagasi ostavad, tegid hea treidi ning kuuldavasti selliseid lükkeid ka Maardust mitte väga kaugel tehti.