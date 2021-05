Öösel toimunud crash on metsik, sõi rängalt sisse ka Cardanosse ning Kirillil õnnestus BUSD-i (USA dollari põhine stablecoin) kolida 339 eurot, 20 senti (vahepeal oli ta teinud ka ühe Ripple > Ethereum treidi aga mis sellest nüüd enam). Kirill tõmbab päeva jooksul inimestele kõned peale ja mõtleb, kuidas elukesega edasi.



Update nr 1: Kirill lülitas telefoni välja ja hakkas haikusid kirjutama:



Bitcoin murdunud

Maardus saabus nüüd suvi

Taarat on palju



Update nr 2: Kirilli nägemus on praegu, et langus on pikaajaline. Ta on püsivalt BUSD-is kuid teeb katseid treidida aeg-ajalt väiksemaid põrkeid ülespoole.



Uudis on täiendamisel...