FOTO: Image by John Hain from Pixabay

FOTO: Image by John Hain from Pixabay

Tänapäeval on peredes massiliselt ATH diagnoosiga (aktiivsus- tähelepanuhäirega) lapsi. See oleks nagu uuema aja mure ja vanemad ägavad nendega kaasuvate probleemide all. ATH täpsed tekkepõhjused ei ole teada, uuringutes on leitud aju ainevahetuse eripärasid ja probleeme aju erinevate piirkondade koostöös, samuti kahtlustatakse keskkonnast pärit mürgise toimega ühendite rolli ATH tekkimisel. Aga see ei ole ainult lapse mure, kuni 30%-l ATH-ga laste vanematest esineb ATH-le omaseid tunnuseid, mis viitavad otseselt pärilikkuse osatähtsusele.

Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni (APA) andmetel mõjutab tähelepanupuudulikkuse hüperaktiivsuse häire (ATH) umbes 2,5 protsenti täiskasvanutest. Seega, kui sa kuulud nende 2,5 protsendi sisse, siis võivad sinu paljud igapäevatoimingud häiritud olla. Või rohkem kui häiritud, ATH-ga täiskasvanutel on tihtipeale probleeme igapäevase toimetulekuga, neil on probleeme nii sotsiaalse lävimise kui ka peresuhetega.

Kui te alljärgneva 14 punkti lugemisel endid liiga tihti ära tunnete, on võib-olla aeg endaga midagi ette võtta.

1. Fookuse puudumine

Fookuse puudumine on ATH kõige märgatavam sümptom. Teisisõnu on see võimetus kontsentreeruda.

Inimesel pole fookust, kui:

ta tähelepanu hajub kergesti;

tal on raske vestluses kuulajaks jääda;

ta ei suuda süveneda detailidesse;

ta jätab suure osa oma ülesannetest või projektidest lõpetemata.

2. Hüperfookus

ATH-ga inimene võib millessegi nõnda süveneda, et kaotab muu maailma enese ümber.

Selline ühele asjale keskendumine kaotab ATH-ga täiskasvanu jaoks ajataju ja hõlbustab tal muude asjade ignoreerimist. See võib põhjustada suhetes arusaamatusi.

3. Organiseerumatus

ATH-ga täiskasvanul on keeruline multitaskida ehk mitmele asjale korraga keskenduda, mis on organiseerimise juures hädavajalik.

4. Unustamine

Aeg-ajalt asju unustada on inimlik, kuid ATH-ga inimestel kipub seda sagedamini juhtuma. See võib hõlmata tavapäraseid unustamisi, nagu "kuhu ma mingi asja panin", või "milliseid olulisi kuupäevi ma meeles peaksin pidama".

Selline unustamine võib mõjutada tema karjääri ja suhteid, kuna inimesed võivad teda hooletuks ja tähelepanematuks pidama hakata.

5. Aja haldamise mured

See sarnaneb organiseerumatusega. ATH-ga täiskasvanutel on sageli raske oma aega tõhusalt hallata. Nad võivad:

venitada;

ilmuda liiga hilja;

ignoreerida "igavaid" ülesandeid.

ATH inimesele on ainuke õige aeg praegu.

6. Impulsiivsus

Impulsiivne ATH inimene võib:

teisi vestluse ajal katkestada;

olla sotsiaalselt kohatu;

täita ülesandeid liiga tormakalt ja pealiskaudselt;

tegutseda tagajärgede peale mõtlemata.

Sageli näitavad ATH-d inimese ostuharjumused. Impulssiivne ostmine, eriti asjade puhul, mida inimene endale lubada ei saa, on ATH-täiskasvanute üks tavalisemaid sümptomeid.

7. Emotsionaalsus

Elu ATH-ga võib-olla keeruline, emotsioonid peksavad seinast seina. Selline inimene tüdib kergesti ja tal on kalduvus kapriisitseda.

Väikesed pettumused võivad tunduda talumatud ja põhjustada depressiooni ning meeleolumuutusi. Suuremad emotsionaalsed mured võivad komplitseerida isiklikke ja ametialaseid suhteid.

8. Negatiivne minapilt

ATH-ga täiskasvanud on iseenda suhtes sageli kriitilised, mis on osaliselt tingitud keskendumisraskustest ja muudest sümptomitest tingitud tagasilöökidest koolis, tööl, suhetes. See võib viia negatiivse minapildini, ATH-ga täiskasvanud võivad hakata neid raskusi isiklikeks ebaõnnestumisteks pidama.

9. Motivatsiooni puudumine

Ehkki ATH täiskasvanu tunneb end teotahtelisena, siis see esialgne motiveeritus kaob kiiresti. Neil on raske millegi läbiviimiseks pikemalt keskenduda. Ta muudkui alustab ja alustab, aga enamasti ei lõpeta...

10. Rahutus ja ärevus

ATH-täiskasvanu sisemine mootor ei lülitu välja, kui ta ei saa kohe teha, mida ta tahab, ei saa ta seda peast välja ja on võmetu millelegi muule keskenduma. See on otsatu rahutus, mis põhjustab pettumust ja hoiab üleval ärevust.

Ärevus on täiskasvanute ATH puhul väga levinud sümptom. ATH inimene võimendab oma ärevust, kuna ta kipub mõttes murettekitavaid sündmusi kordama.

11. Väsimus

Rahutu inimene väsib, väsimus on omane paljudele ATH-ga täiskasvanutele. Sellel võib lisaks hüperaktiivsusele olla mitu põhjust, sealhulgas:

ATH-ga kaasnevad uneprobleemid;

ATH-ga täiskasvanutele vajalik enese pidev keskenduma sundimine;

ATH ravimite kõrvaltoimed.

12. Füüsilise tervisega seotud probleemid

ATH võib viia inimese oma füüsilise tervise unarusse jätmiseni:

kehalisest aktiivsusest loobumine;

tasakaalustamata toitumine;

vajalikest ravimitest loobumine.

Ka stressil ja ärevusel on tervisele otsene negatiivne mõju.

13. Suhtemured

Tunnused, mis ATH-ga elavatel täiskasvanutel esinevad, võivad olla suhteid kurnavad. ATH täiskasvanud võivad:

inimestest üle rääkida;

olla tähelepanematud;

neil hakkab kergesti igav.

ATH-ga täiskasvanu võib tunduda oma partnerile:

tundetu;

vastutustundetu;

hoolimatu.

14. Ainete väärkasutamine

ATH haigusseisundiga täiskasvanutel on ainete (alkohol, tubakas, ravimid) kuritarvitamine tõenäolisem kui teistel. Arvatakse, et ATH inimesed kasutavad aineid eneseraviks. Nad võivad neid aineid kuritarvitada, lootuses:

parandada fookust;

paranda und;

leevendada ärevust.

Kui te tundsite end ära, siis tere tulemast klubisse! Nüüd soovitatakse teile alustuseks kaaluda kognitiivset käitumisteraapiat, mis aitavad:

parandada organiseerimisvõimet;

õppida plaanidest kinni pidama;

õppida alustatud tegevustega lõpule saama;

õppida maandama stressi;

omaks võtta tasakaalustatud toitumine;

teil regulaarselt endale piisavalt uneaega anda.