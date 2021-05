Episoodi kesksed küsimused on "mis on maailm", "mis on lõpmatus" ja "mis on filosoofia" ning ei, tegemist ei ole poetaguse filosoofiga, võib-olla. Otseülekanne on vaadav, võib-olla, pühapäeval kell 14:00 aadressilt www.twitch.tv/ypsilon_ee.



Ülekande ajal saab, võib-olla, esitada filosoofile küsimusi, hiljem on video järelvaadatav Ypsiloni saidilt, võib-olla.