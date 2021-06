Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Lõvisoenguga naine langes Kirillile kaela: "Kirill, mu poeg, sa tulid koju!"

"Ma pole su poeg, Esmeralda," teatas Kirill külmalt. "Ma tean kõike. Ma tean, et olete kogu aja Ricardoga valetanud. Ma tean, et mu ema on Valeria. Ja ma tean, et te olete kõik need aastad mu eest Cardano hinda varjanud ja tegelikult on see minu villa."

Kirill ärkas üles ja avas Binance rakenduse — raha ei idane ega mädane. Ta vaatab hirmu ja ahnuse indeksit. Seegi liigub külitsi. Hirmu ja ahnuse indeksid (neid on mitu) kalkuleerivad turu meelsust arvestades kauplemise mahte ja ostu/müügi ordereid, samuti skännides sotsiaalmeediat ja Googlet üritades analüüsida, mida rahvas räägib.



Mis oleks saanud, kui Kirill oleks ostnud alati esimesel päeval, kui indikaator on alla 25 (extreme fear) ning müünud esimesel päeval, kui indikaator on 75 (extreme greed)? Võtame eelduseks, et ta oleks alustanud 100 dollariga, tehinguid teinud päeva keskmise hinnaga ning järginud antud indeksit.



Tehingud:

Kuupäev Indeks USD BTC 17. juuli 2019 22 0 0,01028467994076 6. august 2019 79 118,08 0 25. september 2019 16 0 0,01400282030405 15. jaanuar 2020 81 123,48 0 9. märts 2020 22 0 0,015565494804892 8. mai 2020 75 152,64 0 5. september 2020 24 0 0,0151243886522 22. november 2020 80 278,48 0 21. mai 2021 17 0 0,00746657557401 Tänane vääring 24 273,71 0,00746657557401