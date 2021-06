Filosoof vastab tõenäoliselt küsimusele "mis on elu mõte" omakorda küsimustega "mis on elu" ja "mis on mõte", kuid teeb siis oma parima, et neisse ka veidi selgust tuua. Lisaks vaatajate küsimustele on edaspidi plaanis kutsuda saatesse ka külalisi. Eesmärk on rääkida keerulistest asjadest lihtsalt.



Esimene episood oli eetris maikuu viimasel pühapäeval ning on järelvaadatav allpool. Ypsiloni laeme üles ka tulevased saated, ent küsimusi saab esitada ainult meie Twitchi keskkonnas.