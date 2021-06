Bill Gates, maailma salaja valitsevasse ladvikusse kuuluv mees, vaktsiinikatsetuste rahastaja, kes teenib raha viiruse pealt ja kasutab samal ajal vaktsiine inimeste sisse mikrokiipide panemiseks, on nooruse "eufoorias" öelnud, et Windowsi loomine oli olulisuselt pärast Jeesus Kristuse sündi järgmine asi. Nüüd, aastaid pärast seda väljaütlemist hakkab selguma, et tal oli õigus.

Inimese esimene Windows, 90-ndate algul oli 3x. Oli mis ta oli, aga DOSi tumeda ekraani, kus jooksid valged täheread, tõrjus ta jäädavalt tagaplaanile. Sest hetkest olid meil mustad tähed ja heledad tagapõhjad. Gates, kuri geenius, teadis täpselt, mis USA kaitseministeeriumi loodud interneti eelkäijast ARPANETist õige pea saama hakkab. Et sellest olematu suurusega arvutivõrgust saab midagi, millega on õige pea võimalik maailma ligi 8 miljardi inimese ajud ühe näpuliigutusega alla laadida.

Mis on Gatesi eesmärk peale rutiinse teenimise ja kiibistamise? Ei muud kui ühiskonnakorra muutmine. Millest võib Bill Gates unistada, raha tal juba on? Te võite Bill Gatesilt küsida, milline on tema tulevane ühiskonnakord, ta ei vasta, ta nimetab teid hullunud vandenõuteoreetikuks, kes on muide samuti tema sihipärane toodang.

Vandenõuteoreetikute ja valgusolendite teke on osa programmist. Need olid interneti leiutamiseni peeru- ja lõkkevalgel susisenud olendid, need praegused mitu miljardit „lolli“, kes praegu avatud infoväljas selgust loovad. Aga kõik läheb plaanipäraselt, midagi ei toimu niisama, need lollid on varsti kiibistatud, ükskõik mitu lainet me sealt Wuhanist tellime.

Kuidas ühiskonnakorrad muutuvad? Need on alati tehnoloogilised, kiviajast pronksiaega üleminekuks oli vaja pronksi sulatama õppida, sealt rauaaega ei saanud ka enne, kui rauasulatusahjud valmis. Enne õiget aega võib proovida, nagu kommunistid, olgu idee kui hea tahes: kui sul pole uuele korrale üleminekuks vajalikku tehnoloogilist tagapõhja, pole see võimalik. Lisaks toob vägisi ühiskonnakorra muutmine endaga alati genotsiidi, seda Gates ei taha. Inimesed on energia, ta on liiga palju raha kiipide alla pannud, genotsiid on liiga palju kära, negatiivne avalik arvamus ja muud sellised asjad. Parem rahastame näiteks looduskaitsjaid, need panevad karusloomafarmid kinni, laseme Bangladeshi noorsool plastmassist niidist Windowsi logodega särke õmmelda ja kui me viimaks „peak oili“ lavastame ja nafta hinna mitmekordistame, maksab selline rohkem kui üks praegune naarits.

Kas te muuseas panite tähele, et Bezos ja Gates lahutasid pea ühel ajal? Väikeste vahedega... nagu kokku lepitult. Põhjus võib olla nii selles, et sellistele naistele meeldivad karusloomanahad, kui ka selles, et neil ei meeldi. Järeldage ise!

Mis Gatesi ühiskonnakorra ajal maailmavaadetest saab? Selles osas pole meil midagi kaotada, neid pole meil olnudki, juba konservatiivsed Reagan ja Thatcher olid neoliberaalid, siinsamas Eestiski näeb hetkel, kuidas n-ö konservatiivid viljelevad libreaalset rahanduspoliitikat, liberaalid kisuvad 0 intressi ajastul kahe käega püksikummi koomale. Seega, tegelikult on meil ikkagi ainult neoliberalism ja selle kõrvale konservatiivne, liberaalne ja sotsialistlik retoorika.

Küsimusi on liiga palju. Näiteks, miks võideldakse niisuguste jõududega arvutiviiruste vastu? Täpsemalt, miks eelistatakse üht viirust teisele? Bill Gates lõi viiruste viiruse Windowsi ja teisi viirusi, suures osas samuti säravat intellektuaalset loomingut, tõrjutakse?

Gatesi plaani esimene osa, meid kõiki lolliks teha, on õnnestunud. Esimene loll on isegi Ameerika presidenditoolil ära istunud. Mis on plaani teine osa, kas meie üldse selle plaani teise ossa kuulume, kas me saame veel kümnendi Netflixi kasutada või kasutatakse meid endid õige pea kvantarvutite akupakina või küüditatakse hoopis Marsile kasvuhoonegaase tekitama, näitab aeg...

Gatesi ja teiste maailma liidrite põrguliku plaani teise osa nägemiseks tuleb ennast vaktsineerida. Kas pole mitte kaval? Süst ja kiip ja näed, mis homsel sulle öelda on. Või ei vaktsineeri ja hüvasti elu, hüvasti Microsofti apdeidid, Netflix ja Aliexpress ja Baba...