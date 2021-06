Me kõik oleme kuulnud Evemaast ning selle riigi autorite vandenõuteoreetilisest maailmapildist. Sellest võibki jääda mulje, et oma riigi välja kuulutamine on vaid uhhuulaste pärusmaa. Tegelikkuses aga on vaja lihtsalt veidi julgust ja pealehakkamist, et ka ise oma riik luua. Üldjoontes on kolm selget sammu, mida iga endast lugupidav riigilooja läbima peab.

Punkt üks: Enesemääratlus.

Riigi loomiseks peab esmalt olema maa, kus riik asub, sest vaid hingelisest patriootlusest siinkohal ei piisa. Lisaks peab riigiks kuulutatav maa olema su enda omandis, teiste maa iseseisvaks kuulutamisel võib tulla kaela hoopis muud probleemid. Sul ei ole seda praegu vaja, sa oled teel iseseisvuse poole. Pärast piiride defineerimist on vaja lojaalseid kodanikke, kuid Evemaa näitel võib öelda, et piisab ka kahest. Järgmisena on vaja luua valitsus. Siinkohal võib rakendada igasugust loomingulisust, sest keegi ei ütle ette, millise riigijuhtimise süsteemi all riik toimima peab – ole kasvõi kuningas, president ja keiser samal ajal.

Punkt kaks: Iseseisvus!

On aeg käes kuulutada oma riik iseseisvaks. Siinkohal on muidugi iseasi, kas keegi teine ka seda tunnistab, kuid kas see ongi üldse tähtis, kui sa ise oled iseseisev ja vaba omas riigis! Ja eks ka Eesti riigi esmasel välja kuulutamisel kõik seda kohe ei aktsepteerinud. Tasa ja targu, küll tuleb ka tunnistamine…

Punkt kolm: Iseseisvuse tunnustamine teiste poolt.

Oma riigi välja kuulutamise teisi rõõme võib ajapikku hakata varjutama see, et keegi teine sinu iseseisvust ei austa. Teiste riikide poolne tunnustus on see, mis annab riigile rahvusvahelise legitiimsuse. Võttes näiteks Inglismaa sees asuva mikroriigi Austenasia, võib öelda, et kui ka suurriikidelt tunnustust ei saa, siis teistelt mikroriikidelt kindlasti. Kuid sellegi puhul võib tekkida hõõrdumisi, kui mõlemad pooled diplomaatiliselt ei käitu. Austenasia ametlikust uudistekanalist Austenasian Times võib lugeda, et riigi suhted Põhja-Ameerikas asuva mikroriigi Grand Republic of Delveraga läksid hapuks siis, kui avastati, et üks Delvera valitsuse liige on Austenasia ametniku poole pöördunub riigipöörde plaaniga. Delvera ise ütles, et tegemist oli lihtsalt trollimisega. Olge mureta, tänaseks on suhted silutud ja diplomaatia taaskehtestatud.

Nüüd oledki loonud riigi ja oled samas gängis Austenasia, Evemaa, Christiania, Kugelmugeli Vabariigi, Snake Hilli vürstiriigi ja paljude-paljude teiste mikroriikidega. Google’i mikroriikide kaardi, mis on ühe kasutaja enda loodud, järgi on aktiivseid mikroriike vähemalt 55, kuid Evemaad seal ei ole, nii et kindlasti tuleks seda arvu võtta kerge skepsisega.