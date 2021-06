Siia peaksime me kirjutama, kui kõva sisu see on, mida me üle kanname. Aus vastus on aga, et kanname üle random vana sisu. Samas on see random sisu ikkagi väga kõva. Vaadata saab:



• Kuidas Leslie Da Bass vana Alfaga ketsi annab ja võrdleb seda päris elu kogemusega.

• Kuidas Playstationi-ringrada sobib Eesti ralli legendile Margus Murakale.

• Kes uue põlvkonna Eesti võidusõiduässadest virtuaalsetel kiiruskatsetel parim on.

• CS:GO Eesti liiga.



Kokkuvõttes tugevalt üle keskmise eestikeelne Twitchi-kogemus.



Jagame vaatajate vahel välja ka paari AirPodse. Nende loosimises osalemiseks tuleb vajutada follow kanalile: https://www.twitch.tv/ypsilon_fm ja kommenteerida parasjagu eetris olevat videot.



Võitja selgub esmaspäeval, 14. juunil.