Seekordses episoodis püüab isehakanud saatejuht Kallekas leida vastust küsimusele, kas Eesti on mendiriik või pigem ilusate naiste riik. On meil liikluses liiklejate ja järelevalvajate vahel sõda või on ebaturvaline liikluskeskkond hoopis Liiklusjärelevalvekeskuse lavastus?