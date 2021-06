Hoidlasse on maetud ligi 12 miljonit tonni uraanitootmise jääke ja põlevkivituhka, mida on sinna ladustatud alates uraanitehase Kombinaat 7 käikulaskmisest möödunud sajandi keskpaigal. Kuna sel perioodil toodeti Sillamäel pea kogu Nõukogude Liidus kasutatud uraan, siis paiknevad hoidlas jäägid ka sellest uraanist, millest valmistati Nõukogude Liidu esimesed tuumapommid.

Ligi 50 hektari suurune hoidla paikneb Sillamäe sadama kõrval, tänaseks on taimestik hoidlale peale kasvanud ning hoidlast on saanud laugjas mägi, mis kerkib 36 meetrit üle merepinna. Google nimetab hoidlat Sillamäe turismimagnetiks, ent millele on jäetud kolm ühetärnilist arvustust.

Midagi mälestuseks

Kuigi seireanalüüsid on aastast aastasse näidanud kiirguse ning jääkreostuse vähenemist, leidus veel pärast saneerimisprojekti lõppu 2008. aasta detsembris jäätmehoidla alla jäävate kivimikihtide vahelt reostunud põhjavett. Tänu rahvusvahelisele koostööle on edukalt piiratud nõrgvee ehk ladestunud jäätmetest läbi nõrguva vee liikumist Läänemerre.

2021. aasta lõpuks peaks Sillamäe linnasüdamest saama Eesti esimene 20. sajandil ehitatud linnaosa, mis on muinsuskaitse all. Ettevõtmise eesmärgiks on säilitada Sillamäe suuremahulist neoklassitsistlikku arhitektuuriansamblit generatsioonidele, kes võõrast võimu ei mäleta. Kavandatav muinsuskaitseala tuletab meile meelde, et ajaloolised objektid ei vastuta möödunud riigikordade eest, vaid aitavad meil minevikust õppida.