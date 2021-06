FOTO: Organization for Sustainable Development and Research

Ephedra on kõrreline taim, mis kasvab kõige külluslikumalt 2500 meetri kõrgusel mägedes. Afganistani suguses mägises riigis on kasvupinda rikkalikult, sest ligi kolmandik riigi pindalast on sobilik ephedra kasvuks.

Neli aastat tagasi hakkas Afganistanis pihta suuremat sorti metamfetamiini tootmine. Uue ekspordiartikli kujunemiseks piisas avastusest, et senimaani peamiselt küttematerjalina kasutatud mägitaimest on võimalik üliodavalt toota metamfetamiini. Riik, mis siiani toodab 90 protsenti maailma heroiinist, võib üle võtta ka globaalse metamfi hulgimüügi ning kujuneda selle maailma suurimaks tootjaks. Kõik tänu võsasele mägitaimele ladinakeelse nimetusega Ephedra sinica.

Afganistani metamfetamiin on juba levimas üle maailma – seda suitsetakse Aafrikas, Lähis-Idas ja Kagu-Aasias. Tarvitajate sõnul hitib taimebaasil valmistatud Afgaani meta teistmoodi. Nimelt muudab see tarvitajat vähem hüperaktiivseks ja keha tuimemaks. Just droogi levik Kagu-Aasias on märk agressiivsest turu ülevõtmisest, sest senimaani on olnud maailma juhtiv metamfetamiini tootja Kesk-Aasia väikeriik Myanmar.

Võrreldes Myanmariga suudetakse Afganistanis toota kilo metamfetamiini 10 korda odavamalt. Tänu madalatele tootmiskuludele ja heroiini ekspordist olemasolevatele tarneahelatele on Afganistani metamfetamiini kiirelt kasvav tootmine väga murettekitav. Näiteks Sri Lanka vetest avastati Pakistanist seilav laev, kus oli peal nii 400 kilogrammi heroiini kui ka 100 kilogrammi metamfetamiini kristalle.

Ülikasumlik narkokaubandus sünnitab riigis vaid rohkem vägivalda ja suurendab Talibani ja teiste terroristlike organisatsioonide rahastust – reaalsust, mis juba eksisteeris heroiini tõttu.

Taimepõhine metaamfetamiin

Ühe kilo metamfetamiini tootmiseks tuleb korjata 45 kilogrammi Ephedra sinica’t, mida kohalikud tunnevad oman’i või bandak’i nime all. Võsataimest eraldatakse pseudoepinefriin, mis on paljude käsimüügiravimite, näiteks nohuravimi Sudafed, toimeaine, aga ka põhiline lähteaine metamfetamiini tootmiseks.

Seda võsataime on korjatud sajandeid – peamiselt köeti sellega ahju piirkondades, kus puude kasv kiratses, ning vähesel määral kasutati seda ka astma, allergia ja külmetuseravimites. See muutus 2016. aasta paiku, kui mägiküladesse ilmusid esimesed ephedra kokkuostjad. Nad ostsid värskelt korjatud ephedrat, kuivatasid ning müüsid laboritele edasi. Jutt hõlpsast raha teenimisest levis vaeses piirkonnas kiirelt ja sellest ajast saati on ephedra korjamine ja metamfi tootmise sektor jõudsalt kasvanud.

Nii ongi heroiini tootmise eesmärgil mooni kasvatavad afgaanid avastanud enda jaoks uue kõrvalise sissetulekuallika – nad korjavad mägedest ephedrat ning eraldavad sellest ise pseudoepinefriini ja müüvad kokkuostjatele maha. Kuivatatud ja purustatud ephedrast saab pseudoefedriini kätte 24 tunniga ning protsess olevat kodustes tingimustes nii lihtne, et selle suudab selgeks õppida igaüks. Ühe korraga töödeldakse kodus tavaliselt 70–140 kilo ephedrat, millest saab 2–4 kilo puhast pseudoepinefriini. Kilohind on umbes 60 dollarit, millest poole moodustavad tootmiskulud.

Protsess näeb välja selline: purustatud ephedra segatakse kokku vee, bensiini, soola ja naatriumhüdroksiidiga ning jäetakse ööseks ligunema. Segust eemaldatakse taimejäägid ning saadud vedelikku hakatakse keetma. Seejärel lisatakse soola, autoaku hapet, ksüleeni ja kuumutatakse uuesti, kuni kogu vedelik aurustub ja jääb alles jogurtilaadne pseudoefedriin. Jahtudes jahvatatakse see pulbriks ja toode ongi kokkuostjatele või otse metamfi laboritele edasi müümiseks valmis. Ka tootmisahela üles seadmiseks pole vaja kaugele minna, sest kohalikel turuplatsidel ehk bazaaridel müüakse kõiki vajalike tarvikuid ja kemikaale epinefriini tootmiseks. Sealt samast leiab ka ephedra ja epinefriini kokkuostjaid.

Euroopa Liidu narkoraportöörid Afganistanis

Taimepõhise metamfetamiini tootmine Afganistanis tekitas huvi isegi Euroopa Liidu tasandil ning 2019. aastal saadeti olukorraga kohapeale tutvuma EMCDDA ehk Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse raportöörid.

Edela Afganistanis asuva Bakwa piirkonna üks külaelanik rääkis narkoametnikele, kuidas tema külas on kolme aastaga ühest pseudoefedriini keetjast saanud 30. Lisaks kodustele keetjatele on tekkinud ka tööstusliku suurusega laborid. 100 tuhande elanikuga Bakwas avastasid narkoametnikud raporti koostamise käigus 329 laborit. Kokku hinnati, et Bakwas pakkus pseudoepinefriini tootmine tööd üle 2 000 inimesele.

Bakwa piirkondade laborite aastaseks tootmismahuks hinnati 98 tonni pseudoepinefriini, mida saadetakse teistesse Afganistani piirkondasse metamfi tootmiseks – igakuisest Bakwa toodanguks piisanuks 65,5 tonni metamfi valmistamiseks. Ent tuleb silmas pidada, et see on kahe aasta tagune olukord ning kõikide eelduste kohaselt on tootmissektor vaid edasi kasvanud. Raporti sõnul peavad nii kodused kui ka tööstuslikud pseudoepinefriini keetjad ja metamfi valmistajad maksma Talibanile iga toodetud kilo pealt maksu.

Võib arvata, et suur osa metamfetamiinist rändab mujale maailmasse läbi Iraani ja Pakistani, mille piiriametnikud on avastanud üüratuid koguseid nii pseudoepinefriini kui valmis metamfetamiini. Näiteks Sri Lankal vetest avastati Pakistanist seilav laev, kus oli peal nii 400 kilogrammi toodetud heroiini kui ka 100 kilogrammi metaamfetamiini kristalle, mõlemad Afganistani päritolu.

Ka enne ephedra kasutuselevõttu toodeti Afganistanis metamfetamiini, ent lähteainena kasutati Pakistanist ja Iraanist imporditud Sudafedi-taolisi käsimüügiravimeid, mis pseudoepinefriini sisaldavad. Ravimitest pseudoepinefriini eraldamine on aga kulukas ja keerukas – ravimid maksavad palju, logistika on tülikas ning keemiline protsess nõuab rohkete teadmiste ja kogemustega keemikut, kelle järele on Afganistanis niigi suur nõudlus heroiini tootmise tõttu.

Ephedra sinica tumeveebis

Kui Afganistanis ostetakse Ephedra sinica’t kokku 74 eurosendise kilohinnaga, siis pakendatud ja purustatud kujul on võimalik seda tumeveebist tellida hinnaga 302 eurot kilo. Sel samal põhjusel on ka käesolevast artiklist väljajäetud kirjeldus ülejäänud tootmisprotsessist – sellest, kuidas pseudoepinefriinist valmivad metamfetamiini kristallid. Kusjuures, kui viimase kilo eest makstakse Afgastani tootmislaboritele kusagil 300 eurot kilo eest, siis tumeveebis küündib kilo hind 20 tuhandeni. Just sellised üüratud summad toidavadki Talibani taaskord laienevat terrorivõrgustikku.

Ephedra sinica’t müüb tumeveebis kasutaja MOOMINMAN, kelle kuulutuses seisab, et ephedrat saab kasutada oma sportliku võime parandamiseks, dieetide puhul näljapeletajana või lihtsalt energiaallikana. Ta soovitab lisada teelusikatäie ephedrat hommikuse kohvi või tee sisse. „Red Bull steroididel!“ seisab müügikuulutuses. Müüja on lisanud kuulutusse ka sõbraliku soovituse metamfetamiini tarvijatele: Ephedra sinica’st on palju kergem eraldada pseudoepinefriini kui köharavimitest. Pakk saabub väidetavalt Poolast.

