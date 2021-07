Ka savu suitsetamisel on oma harjumused ja kombed, selles pole midagi imelikku. Sest enne kui joomingu käigus tekkinud tüli keskel pussitas 56-aastane mees oma joomakaaslast, kehtis ka neil oma kombestik – enne avamist taoti küünarnukiga viinapudelist kurat välja, löödi üksteisele silma vaadates pitse kokku, öeldi tooste ega valatud viina üle käe. Pussitamine oli tagajärg, selle etteaimatavus sõltub perspektiivist.

Üks splitib, teine valib. Tänavaõiglus at it’s finest. Kõige lollikindlam ja ausam viis, kuidas sõbraga teha kahe peale pooleks ostetud savugramm. Esimene jagab savu kaheks võrdseks osaks ja teine hinnates kahte poolt otsustab esimesena, kumba ta tahab. Väga hea eneseregulatsiooniga süsteem, sest see on poolitaja huvides jagada võimalikult võrdselt. Ta võib küll proovida huiata ning jagada ebavõrdselt, ent alati riskib sellega, et talle jääb väiksem.

Teine võimalus huiamiseks on splittimisel savukäbide kokku surumine näpuotstega, et see näeks väiksem välja ja seeläbi petta valijat, kuid üks nutikas valija teab, et hindamisel tuleb alati lähtuda nii käbide suurusest kui ka tihedusest. Hilisemaid pretentsioone Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveamet ei lahenda.

See kes rollib, paneb põlema. Nagu lõikaks sünnipäevatorti või jõulupraadi lahti – mida see tagasihoidlik austusavaldust endast täpsemini kujutab, ei ole teada. Aga traditsioonid näevad ette, et see kes ühise jointi valmis keerab, selle ka põlema paneb ja esimesed mahvid võtab. Ju siis keeramise vaev saab tasutud kõige vähem tõrvaste mahvidega.

Alati vasakule. Joint saadetakse ringi alati vasakule, nii lihtsalt on. Ühe teooria kohaselt ulatatakse vasakule, et kõrval seisev inimene saaks selle mugavalt paremasse kätte võtta.

Münt grinderis ja selle raputamine. Levinud, aga taunitud teguviis. Sellest selgitamiseks tuleb alustada savu grindimise ehk purustamise mehhaanilisest protsessist. Käbid grindimisel peenikesemaks pudiks, mis põleb paremini, on kergem suitsetada ja võimalik tubakaga kokku segada. Grindimisel eraldub kristallset õietolmu, mida nimetatakse kief’iks ja mis sisuliselt ongi savu potentne osapool. Savunarkarite Püha Graal, tuntud oma kanguse ja puhta kaifi poolest. Töötab ka siis kui tavalise käbi suhtes on tekkinud kõrgendatud tolerants.

Tavaliselt kasutataks selleks spetsiaalset grinderit, kus on kolm kambrit üksteise kohal. Kõige ülemises kambrid on lõiketerad, mille vahele pannakse käbid. Grinditud savu kukub teise kambrisse, selle põhjas on peenike sõel, mille läbi kukub kõige alumisse kambrisse kief.

Kief’i näljased savusuitsejad hoiavad münti keskmises kambris, ühe eurone sobib oma suuruse ja raskuse poolest selleks kõige paremini. Kui peale savu grindimist raputada grinderit, kus on münt sees, siis see lööb rohkem kief’i lahti, mis kukub grinderi omaniku varakambrisse, kud mille tulemuseks on lahjem joint. Seega ettevaatlikku meelt kõigi suhtes, kes pakuvad ise alati oma grinderit kasutada.

Tagakaane paber. See pärineb aegadest, kui iga alkopood, Circle K ja R-Kiosk ei müünud pikki pabereid. Pidi olema alati valmis halvimaks, mistõttu hoiti paari pikka paberit telefoni tagakaane vahel tagavaraks. Tagakaas osutus suurepäraseks kohaseks keeramispaberite hoidmiseks, sest seal püsis see kuivana, ei läinud kortsu ning oli alati kaasas.

Lasnamäe kiosk, kust sai pabereid ja filtreid ühe kaupa osta. Lasnamäel, Kärberi ja Ussimäe ristmikus asub putka, kus nüüd tegutseb Aasia toidukoht. Suid teatakse rääkida, et kui lähiminevikus toimis tavalise kaubaputkana, siis sai sealt osta pikki pabereid ja filtreid ühe kaupa paari üksiku sendi eest.

Valge välgumihkel. Iga komberuum vajab oma paranoilist ebausku ja paranoiat liigub kanepitarvitajate seas ringi nagu suguhaiguseid litsimajas. Savusuitsetajate ebausu kohaselt pidi valge välgumihkliga jointi põlema panemine kaasa tooma halva savuõnne ja seadusesilmale vahele jäämise.