Ühel päikesest rammestunud laupäevaõhtul kohtusid Kunda ajaloolises Lontova linnaosas Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere ja kohalik ajaloolane Uno Trumm, et ühiselt väike jalutuskäik ette võtta. Lontovas seetõttu, et sealt on pärit Eesti teaduse ilmselt ühed olulisemad käilakujud, perekond Öpikud. Ypsilon võttis härrastel küünarnukist ning palus luba neid kaameraga saata. Tulemus on teie ees.