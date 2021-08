Tere, mina olen see ja see ja ma olen alkohoolik... See lause on inimesele tuttav, seda on kasutatud kirjanduses, filmis, sketšisaadetes. Nii alustab esmakordselt Anonüümsete Alkohoolikute koosolekule tulnud alkoholiga kimpus värisev inimene oma joomaloo rääkimist ja saab selle ülestunnistuse läbi oma hingele pisut kergendust. Nii palju on üldsus üldiselt teemaga kursis. Ja seegi pole eriti täpne.

AA koosolekul ei pea alkoholiga hädas inimene osalema isegi oma nime all. Kui tal ei ole valmidust või soovi endast rääkida, pole seda ka vaja – piisab, kui öelda: "Tere, mina olen see ja see, alkohoolik, täna kuulan ja tänan kaine päeva eest." Inimesi võib hirmutada, et AA koosolekule tulles peab ta välja rääkima oma verd tarretavad ja räpased joomalood. Ei pea, kui tahad, võid, aga ei pea, mõne korra koosolekul käinud inimene saab niikuinii aru, et tema lugu ei erine kuidagi teiste AA kaaslaste omadest. See on pisut kergendav ja pidevalt kaasasolev süütunne inimeses hakkab tasapisi lahtuma.

Mõned levinumad eelarvamused.

Anonüümsed Alkohoolikud on sekt

Seda on ette heidetud, aga see ei taha paika pidada – sekt eeldab siiski autoritaarse ainujuhtimise olemasolu, tugevat lojaalsusnõuet, ülelihtsustatud maailmapilti, karistusi "reeglite" rikkumise eest, ajupesule omased mõjutusvahendid jne. Anonüümsetel Alkohoolikutel pole juhti ja liikmetel hierarhiat. Igal AA koosolekul valitakse selle läbiviimiseks vanemate AA-laste seast koosoleku läbiviija, räägitakse ringis päripäeva, üksteise jutule vahele ei segata ning ainus, mida nõutakse, on koosolekul kainena viibimine ning seal osalevate inimeste anonüümsuse hoidmine.

Anonüümsed Alkohoolikute koosolekul aetakse jumalajura

Õige. Samuti aetakse ateismijura. Ja agnostilist jura. Kui keegi on Jehoova tunnistaja, ajab ta jehoovajura. Kui keegi on enda ajud pehmeks joonud, võib ta puhast seepi suust välja ajada. Samuti aetakse tarka ja isegi akadeemilist jura. Sina räägid seda, mis sa ise oled, keegi ei pane sulle koosolekul võõraid mõtteid pähe. Tähtis on see, et 99% ajast räägitakse sellest, kuidas on võimalik hambaid kiristamata kaine peaga edasi elada.

Anonüümsete Alkohoolikute koosolekul on võimalik jooma õppida

Ei. AA-sse jõudes on see rong läinud. Pits ja kõik on jälle metsas. Aga on võimalik ilma alkoholita elama õppida. Nii, et alkohol tavaolukorras enamasti meeldegi ei tule.

Anonüümsed Alkohoolikud on nõrkadele

Jälle õige. Tugevad joovad endid väärikalt surnuks. Kui inimese selgroog ei paindu ja kummardamise peale murdub, pole AA tema jaoks õige koht. Ainult nõrgad suudavad alkoholile allajäämist tunnistada ja see on ühtlasi nende tugevuseks.

Vaatame nüüd Anonüümsete Alkohoolikute 12 sammu programmi põgusalt läbi. Väga lihtsate selgitustega.

ESIMENE. Tunnistasime, et olime alkoholi ees jõuetud – me ei tulnud oma eluga toime

No kui tõesti ei tule enam toime ja alkoholitarbimise rõõmud on asendunud piinade ja üldise kaosega, siis pole seda ka keeruline enesele tunnistada. Kui sa ei kujuta ette või ei tea, kuidas kaine peaga elamine võimalik on, siis AA koosolekult just sellise teadmise saabki.

TEINE. Hakkasime uskuma, et ainult meist suurem jõud võib meile tagasi anda terve vaimu

Hakkab peale, mis on meist suurem jõud ja mis on terve vaim, eks ole? Võtame seda nii – sinu võimetest ja vaimsest seisundist probleemi seljatamiseks ei piisanud, nüüd lõpetad punnimise. Meist suuremat jõudu võtab iga AA-lane nii, nagu ta seda endale vastuvõetavalt näeb. Kellele on see rühma sünergia, kellele loodusseaduste üleolek, kellele Jeesus, kellele Jehoova, kellele mis...

Sinust suuremat jõudu ei ole? Tõesti? Gagarin, sa ei tulnud isegi joomisega toime, ammugi veel kosmosesse lendamisega. Ja sa polegi miski Gagarin, sa oled tavaline inimene. Terve vaim on terve mõtlemine. Pärast teist sammu on su mõtlemine pisut tervem.

KOLMAS. Otsustasime anda oma tahte ja elu Jumala hoolde, nii nagu me Teda mõistame

Meist suurema jõu hoolde, nii nagu meie seda mõistame, täpsemalt. See on meelerahupalve samm ja meelerahupalve on ka ainus palve, mida AA koosolekutel kuuleb. Sest see on üks pagana tark palve enesele kordamiseks.

Jumal, anna mulle meelekindlust

leppida asjadega, mida ma muuta ei saa,

julgust muuta asju, mida ma muuta saan,

ja tarkust nende kahe vahel vahet teha.

See samm võtab joomaminemise põhjused. Selle sammu omaks võttes püsid sa oma mõtetega 24 tunni sees, ei aja end möödunuga hulluks ega lahenda tänases päevas homseid probleeme. Sa teed asju, mida sa parajasti saad ja tahad teha, ega piina end asjadega, mille üle sul reaalselt kontroll puudub. Mõnedki keerulisena tunduvad asjad ja probleemid lahenevad niisama, iseenesest, närvirakke kulutamata, teinekord asjad lihtsalt juhtuvad ja see samm laseb sul nende võrra kergemalt elada.

NELJAS. Viisime läbi põhjaliku ja kartmatu moraalse eneseuuringu

Inventuuri on ikka vahel vaja teha. Nüüd oled mõned kuud kaine ja on aeg endasse vaadata. Võtad paberi ja kirjutad oma minevikust häirivad asjad välja, vaatad neile otsa, võtad teadmiseks ja viskad siis peast välja. Ühesõnaga - teed endaga rahu.

VIIES. Tunnistasime Jumalale, iseendale ja mõnele teisele inimesele oma väärate tegude tõelist olemust

Toemehesamm. Kui nüüd jäi neljanda sammu inventuuris mõned asjad, mis ikka pinda käivad ja meelerahu rikuvad, võid paluda endale appi toemehe, vanema AA-lase ja tema aitab sul nende asjadega diilida.

KUUES. Olime täiesti valmis selleks, et Jumal kõrvaldaks kõik meie iseloomuvead

Nojah. Las ta toimetab juhul, kui ta olemas on ja kui ta viitsib. Ma olen nüüd pikalt kaine ja üht teist märkan enda juures juba isegi.

SEITSMES. Palusime Teda alandlikult, et ta kõrvaldaks meie puudused

Tasuta teenus, las kõrvaldab. Samas ma olen pikalt kaine, suht selge ja selge inimene käitub nii või naa adekvaatsemalt.

KAHEKSAS. Koostasime nimekirja kõikidest inimestest, kellele olime kahju teinud, ja hakkasime soovima seda heastada

Mingid ülesjäänud võlad, materiaalsed ja moraalsed. Need on teisisõnu inimsuhted. Inimsuhted on igal juhul enda paremini tundmiseks mõistlik taastada või vähemalt korrastada.

ÜHEKSAS. Hüvitasime vähimagi võimaluse korral neile inimestele tehtud kahju – välja arvatud juhul, kui oleksime teinud sellega halba neile või kellelegi teisele

Sellega taastamegi inimsuhted või vähemalt teeme enda värava alt platsi puhtaks. Maksame mingid vanad võlad, kelleltki palume vabandust.

KÜMNES. Jätkasime eneseuuringut ja kui olime milleski eksinud, tunnistasime seda kohe

Igapäevasamm. Seda teevad ju kõik inimesed, analüüsivad end käesolevas hetkes ja teevad järeldusi.

ÜHETEISTKÜMNES. Püüdsime palve ja mõtiskluse abil täiustada oma teadlikku sidet Jumalaga, nii nagu me Teda mõistame, paludes vaid oskust mõista Tema tahet ja jõudu seda järgida

Selle sammuni jõudes pole inimesel elu üle kurta ja siit tagasi oma esimese sammu poole vaadates, kus ta enda alkoholiga mittetoimetulemist tunnistas, on juba päris palju, mille üle tänulik olla. Jumalale, juhusele, rühmakaaslastele, iseendale.

KAHETEISTKÜMNES. Olles kogenud nende sammude tulemusena vaimset ärkamist, püüdsime viia seda sõnumit alkohoolikuteni ja järgida neid põhimõtteid kõikides oma tegemistes

Vaimne ärkamine on suht kõvasti öeldud, aga omadega puntras joodikust normaalseks toimivaks inimeseks muutumist võib ka nii võtta. Nüüd võib seda võimalust ka oma tutvusringis olevatele tegevalkohoolikutele pakkuda, mõni omadega hädas sõber võibki tänu sulle jalad alla saada. Eelmisel aastal suri alkoholikahjude tõttu 600 inimese ringis. Üks osa neist, anonüümsed alkohoolikud teavad, asjata...

Anonüümsed Alkohoolikud ei ole sekt, see on kummaline sõpruskond. Siin on endisi prügikastinimesi, kes praegu kinnisvarasse investeerivad või väärismetallidega kauplevad, siin on hauakaevajaid, muidusööjaid, ärimehi, bussijuhte, arhitekte, kunstnikke, poliitikuid, troppe ja veidrikke pealegi ja nad kõik saavad omavahel läbi, kuna neil on neid ühendav kindel teema. Lisaks ühendab neid asjaolu, et nad tulevad enamasti kõik oma elualadel toime.