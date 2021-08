Tundub, et Covidiga on kaasnenud ühe teise viiruse laine. See viirus on kogu aeg olemas olnud ja aeg-ajalt ühiskonnas ka lõkkele löönud. Tänu Covidile aga on see saavutanud epideemilised mõõtmed. Uusi juhtumeid ega sellest tulenevaid surmasid ei kajastata statistikas. Ühiskond tundub sellest vaikivat. Võiks öelda lausa, et seda proovitakse kinni mätsida.

Räägin viirusest nimega rumalus. Pesuehtsast vanast heast lollusest, kui konkreetsemalt öelda. Sel on mitmeid tüvesid, kuid uutest mutatsioonidest tunduvad enim levivat "youtube viroloogi", "google vaktsiiniteadlase" ja "facebookist nägin seega peab tõsi olema" tüved. Neid on loomulikult veel ja need muteeruvad pidevalt.

Need viirustüved pole aga tavapärasel viisil levivad. Sa ei saa nakatuda neisse läbi piisknakkuse või vereülekande. Nende peamiseks levikukohaks on sotsiaalmeedia, kus juba nakatunud isikud järjepidevalt taastoodavad viiruseosakesi. Sageli ollakse mitmesse tüvesse korraga haigestunud. Viibitakse ikkagi ju enamasti samades sotsiaalmeedia gruppides ja nii kipuvad erinevad tüved kiiresti levima. Neis gruppides on tihti ka "superlevitajad". Isikud, kes nakatavad sadu või lausa tuhandeid inimesi. Rahvakeeli kutsutakse neid suunamudijateks ja arvamusliidriteks. Üks rumaluse poolt nakatunud suunamudija võib tuhandetele heausksetele inimestele haiguse edasi anda.

Paljud meist võivad olla kokku puutunud juba nakatunud inimestega. Sagedased sümptomid on vaktsineerimisega seotud uudiste alla vihaste kommentaaride jätmine, libauudiste levitamine, teaduse asendamine "looja teadvuse" poolt tulnud infoga, maakera kuju kahtluse alla seadmine ja 5G mastide vastu võitlemine. Raskemate haigestumiste korral sunnib viirus nakatunuid Riigikogu ette kogunema ning karjuma Facebooki kommentaariumis selgeks õpitud loosungeid. Evolutsiooniliselt on see viirusele väga kasulik. Kokku tulnud inimesed levitavad omavahel uusi viiruseosakesi andmaks võimaluse uuteks mutatsioonideks ja veel nakatumata, kuid nõrgestatud immuunsüsteemiga isikud saavad läbi meedia viiruseosakestega pihta.

Kõige efektiivsemalt rumalust levitavad organismid aga saavad isegi tasustatud selle eest. Sellist ellujäämise strateegiat ei ole enne viiruste puhul täheldatud. Nimelt teatud tüvesid nagu "kloori joomine ravib" või "maagilised amuletid kaitsevad 5G kiirguse eest" levitavad organismid on hakanud müüma vastavat kaupa. Viiruse levitamine tasub majanduslikult ära ning tagab peremeesorganismi ellu jäämise ja võimalikult paljude inimeste nakatamise.

Kahjuks ühtegi 100% toimivat vaktsiini pole veel leiutatud rumaluse vastu. See on olnud inimkonnaga niikaua, kui ajalugu võimaldab meil tagasi vaadata. Seni on peetud kõige efektiivsemaks rumaluse vastu immuniseerimise meetodiks inimeste harimist, kuid sellest kahjuks ei piisa. On palju magistrikraadiga isendeid, kes hoolimata haridusega immuniseerimisest on nakatunud mõne eriti potentse rumaluse tüvega.

Tundub, et peale hariduse on mängus ka midagi muud. "Bill Gatesi mikrokiibid" ja "sisalike maailmavalitsuse" tüved ei tohiks magistrikraadiga immuniseeritud inimest nakatada, kuid siiski on seda korduvalt täheldatud. Samas on põhiharidusega inimesi, kellel tekib tervislik talupojamõistuse reaktsioon nende tüvedega kokku puutudes ja nad ei nakatu. Miks mõnel isendil aktiveerub looduslik immuunsus rumalusega kokku puutudes ja teisel mitte on hetkel veel lahendamata mõistatus.

Hetkeolukord tundub olevat tume. Rumaluse erinevad tüved on epideemiliselt levinud ja takistamas ühiskonnal ette võtmast kriisist väljumiseks vajalikke samme. Iga võimaliku Covidi vastase meetme vastu on tekkinud mõni uus rumaluse vorm. Kõige rohkem väärivad märkimist "vaktsiin on mürk", "see on tavaline gripp" ja "testimine on türanniale alistumine" tüved. Tundub, et hetkel on need kõige levinumad, kuid võib üsna kindel olla nende muteerumises tulevikus. On täheldatud juba uusi variante, kus globaalse vandenõu tüved on segunenud vaktsiinivastasuse ja valgusolendite omadega. Hetkel on veel nende vastu enamus inimeste talupojamõistuse süsteem piisavalt tugev, kuid juba haigestunud inimestel on kõrgendatud risk ka neisse nakatuda.

Mida siis teha olukorras, kus rumalus levib epideemiliselt ja selle lõppu pole näha. Üks eksperimentaalne ravimeetod on uute rumaluse tüvede loomine vanade asendamiseks. Kuna viirused võistlevad omavahel siis on sellel lähenemisel teoorias potentsiaali. Juba on täheldatud, et loomulikul viisil tekkinud tüved "maa on lapik" ja "kuul maandumine on lavastatud" ei ole peremeesorganismile samaaegselt vastuvõetavad. Tundub, et nad sisaldavad liiga vastandlikke teoreetilisi osakesi. Uus ravimeetod järgib sama printsiipi. Tuleb luua rumaluse uued tüved mis on vastandlikud vanadele, piisavalt hästi levivad ja ühiskonnale kahjutud.

Uute tüvede loomisel on juba tehtud teatud edusamme. Katsetamise faasis on "eliit tahab sind veenda mitte vaktsineerima", "MMS sisaldab nanokiipe", "Covidi põdemine kahjustab tšakraid", "maske peab näotuvastuse vastu kandma" ja "distantsi hoidmine teistest blokeerib nende astraaldeemonite energia" tüved. Loomulikul viisil tekkinud rumaluse vormide vastu on tehislikud veel nõrgad ega ole suutnud iseseisvalt levima hakata, kuid tehnoloogia edasi arenedes võib olla see üks võimalik viis haiguse kahjusi minimeerida. Hetkel arendusse kaasatud teadlased on optimistlikud, märkides ühisavalduses, et "lollus on küll piiritu, kuid haavatav iseenda rumalusele".

Kõik teadlased aga sellist entusiasmi ei jaga. Suureks ohukohaks uue tehnoloogia puhul tuuakse välja tehislikult loodud tüvede muteerumise oht.

"Nii nagu looduslikult tekkinud tüved muteeruvad, hakkavad tõenäoliselt seda tegema ka tehislikud" sõnab anonüümseks jääda sooviv projekti kaasatud teadlane ja lisab, et näiteks "MMS sisaldab nanokiipe" tüvi võib muteeruda "MMS sisaldab valgusolendite poolt orgaaniliselt aktiveeritud nanokiipe" tüveks. Selline mutatsioon võiks aga nakatunuid hoopis rohkem kloori jooma panna.