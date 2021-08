Kui muidu võib olla raske konservatiive mõista, kuid kodupoe ees on seda lihtne teha. See on soov, et midagi ei muutuks, et kõik oleks harjumuspärane ja nii nagu on alati olnud. Ja kui piisavalt kaua nii on, siis see muutubki koduseks. Seega lööb valusalt tõsiasi, et vana silt ukse kohalt on välja vahetatud. Maha on ka võetud antiikne silt poe teiselt küljelt, see oli seal ajast kui sissepääs poodi oli sealtpoolt. Kohalik mitteametlik muinsuskaitseorgan tundis end solvatuna ning protesti oli tunda ka tuttavate pensionäride ning parmude jalgade lohistamises. Aga vähemalt on nad alles, pole koroona ega kuumalaine neid kätte saanud.