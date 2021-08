Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Ida-Tallinna keskhaigla intensiivravipalatis lebab Kirill — järjekordne number kurvas koroonastatistikas — kes on lisaks juhitavale hingamisele üle viidud ka juhitavale mõtlemisele. Enne koomasse langemist jõudis ta suure verelaskmise ajal müüa BUSD-i kõik oma krüpto, magades maha ka BTC taastumise. Eelmisel nädalal nägi sisenes ta ajustimulaatori mõju all 1.29 pealt ADA-sse ning see on tänahommikuse seisuga konto tagasi plusspoolele vedanud. Saldo loo kirjutamise ajal - 401 eurot. Kirill keskendub oma suure varba liigutamisele.