Krüpto-Kirill on Ypsiloni väljamõeldud tegelane. Tema käsutuses on toimetuse liikmete reaalne raha, mida paigutatakse erinevatesse krüptovaluutadesse. Ypsilon ei oma ebarealistlikke ootuseid oma investeeringu tagasi saamiseks.

Hommikul vaatas Kirill külmkappi ja seal polnud midagi peale külmutatud juurviljade. Need on seal eelmisest aastast, ta ei söö lillkapsast. Krillil on vere maitse suus, aga see ei toida, sest see tuleb rumalusest. Rumal on räbal olla, Kirill on krüptomaailmas juba nii kaugel, et lolli tunneb ta ära. Kahjuks ei ole selleks vaja endast kaugemale vaadata.

Selge on Kirillile juba see, et kogu turgu dikteerib bitcoin, kui selle 24 tunni protsentuaalne muutus läheneb nullile, jääb kogu elu seisma ja mida enam bitcoin miinusesse vajub, seda enam vajuvad sinna ka teised. Kuskil tuleb langusele muidugi piir, see on koht, kus osta, kui raha on, Kirillil seda lõbu hetkel ei ole, kuna kogu papp on hetkel ADA peal kinni ja mõningases miinuses. Kolmas päev, kolmas päev on ka bitcoin uimane, ja seega suuresti kogu turg selline. Aga nüüd sellest, kui sa oled turul ja sul vaba raha ei ole.

Eile vaatas ta terve päeva vesise suuga kõrvalt, kuidas üldiselt hangunud turul C98 100% tõusu tegi. 24. augustil maksis see 3,2 dollarit, 25-ndal 6,32. Oleks tulnud oma miinuses cardano sellisena maha müüa ja C98-ga stackduubeldada, aga Kirillil ei olnud selleks mune. Raha ja mune. Kusjuures see C98 trikitab juba teist korda sellisel puhul, kui muu turg sügavas miinuses, praegu istub ta jälle 4,7 peal ja langeb veel ja sel asjal hoiab Kirill nüüd teravalt silma peal.

Vahepeal, kui bitcoin 44 pealt 50-le tõusu tegi, elavdas see kogu turgu, ADA ja DOT olid teda korra juba suuremast pasast päästnud, nii rabas ta kõigepealt DOTi ja kui see järsult hävima hakkas, siis müüs selle väikse kahjuga, mis oli tark samm, ja ostis kogu raha eest kolmes jaos ADAt, kõrgelt, keskelt ja madalalt, mis oli jälle suht loll samm. Loll sellepärast, et stablecoini varu ei tohi kunagi null olla, Kirill ei saa niimoodi päeva jooksul ühestki pakkumisest osa. Okei, raha ei lähe ADA pealt kaduma, aga selle kättesaamine väikse plussiga võtab nüüd veidi aega ja kui Kirill ka edaspidi krüptoplatvormil pensionifondidesse investeerima hakkab, tullakse enne võlga sisse nõudma ja pensionit ei pruugi üldse tulla. Vähemalt vanaduspensionit mitte. Kirill ei tea, palju invaliidsuspension on. See on vist kuidagi töövõimetusega seotud, kui võlausaldajad kellelgi kõrvad peast ära lõikavad, siis kui see keegi on dirigent, siis on töövõimetus 100% ja kui see keegi on Kirill, on see protsent väiksem...

Õppida tuleb. Matemaatikat. Protsendid ja asjad. Kirill juba teab, et dogecoin’i ei osteta sellepärast, et inimestele koerad meeldivad. Mingid muud tegurid möllavad.