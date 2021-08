Tallinn, 08.01.2020 Rööparalli esilinastus Ülemiste kinorestoranis. The premiere at the Ülemiste Cinema Restaurant. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees

Tallinn, 08.01.2020 Rööparalli esilinastus Ülemiste kinorestoranis. The premiere at the Ülemiste Cinema Restaurant. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees FOTO: Remo Tõnismäe

Lauri Pedaja sai hiljuti isaks, poseerib Instagrami lehel, laps süles, ja esitab hämmastunud küsimuse: "Mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas üks laps saab nii paganama armas olla. Palun tehke mulle selgeks... kuidas???"

Veel kirjeldab Lauri: "Neid tundeid ja emotsioone, mis minu sees keerlevad, on väga raske kirjeldada. Iga kord, kui vaatan lapsest pilte või teeme Getheliga videokõne, on pisarad silmas..."

Hea Lauri, Sinu tundeid, nagu Sa neid kirjeldad, ongi väga raske kirjeldada. Need on ilusad tunded, aga Ypsiloni Antropoloogia Instituut vastab konkreetsele küsimusele ja vastus on: "Lauri, need vanemlikud tunded on puhtalt bioloogilised."

Tuletame Sulle meelde aastat 2019, kui endine eesti esirokkar, kaks kuud värske isa olnud Tanel Padar kirjeldas: "See peab minu kohta paika, et ma olen ikkagi täispereinimene. Ma väga naudin seda ja mulle väga meeldib. Ma tänasel päeval tunnen, et mulle see roll sobib ja ma saan vist ka päris hästi hakkama."

Uskumatu? Enne Tanel ja nüüd Sina? Ei, kõik on okei, põhjus on selles, et värsketel isadel langeb testosterooni tase keskeltläbi 34 protsenti – mida dramaatilisem on testesterooni langus, seda suurem mõju on sellel mehe hoolitsuskäitumisele, seda rohkem hoolitsevad nad beebi eest ja seda enam teevad nad beebiga seotud majapidamistöid ja hoolitsevad oma partneri eest. Mehest saab pooleldi emane ja midagi pole teha, sellega hoolitseb loodus, et mees saba selga ei võtaks ja pere juurest minema ei tormaks.

Tegelikult, usutakse, et mehe hormonaalsed muutused saavad alguse juba palju varem, partneri raseduse alguses ja seegi pole veel kõik. Isadeks saama valmistuvate meeste teatud ajupiirkondades on täheldatud samasuguseid struktuurimuutuseid, mida on seni seostatud naistel emaksolemisega ja mis on seotud kiindumuse, kasvatamise, empaatiavõimega ning võimega beebi käitumist õigesti tõlgendada ja sellele reageerida.

Nii et Lauri, Sa oled eit, aga pole hullu, piisavalt meest on Sinus ikkagi alles ja selle osakaal ajas taas suureneb.